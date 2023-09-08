Вы выбросите все огурцы: популярные ошибки в консервировании

Так нельзя мариновать или солить огурцы

Каждое лето мы консервируем огурцы, чтобы зимой полакомиться хрустящей закуской. В этом процессе важно все: и рецепт, и ингредиенты, и способ консервирования.

Иногда даже у самых опытных банки сдуваются, стреляют, а рассол мутнеет. Вместе с "РБК-Украина" расскажем о самых популярных ошибках консервации и как их избежать.

Основные ошибки в консервировании огурцов

Неправильная стерилизация банок и крышек. Огурцы будут хорошо стоять, если вы хорошо вымоете с моющим средством банки и крышки и сполоснете водой, а после простерилизуете их. Если этого не делать, консервация может быть испорчена из-за попадания патогенных бактерий или грибков.

Солить или мариновать огурцы водой из крана не рекомендуется — она может повлиять на вкус консервации. Лучше использовать бутилированную или очищенную специальными фильтрами воду.

Если вы используете классические одноразовые крышки, важно, чтобы они были новыми — резинка на крышках со временем рассыхается и приводит к неплотному прилеганию. Неисправный ключ может стать причиной разгерметизации банок.

Чтобы этого не произошло, всегда переворачивайте банки вверх дном после того, как закроете их. В таком положении их следует держать до полного остывания.

Для упругости покупных овощей дайте им постоять в холодной воде 4-8 часов, тогда они получатся хрустящими. Такую процедуру можно пропустить, если огурцы только что из огорода.

Для консервирования используют молодые огурцы с черными иголочками. Гладкие огурцы — салатный сорт, который не подойдет для таких целей. Не берите переросшие овощи, неправильной формы или горькие.

Белый налет на квашеных огурцах возникает из-за помутнения рассола. Чтобы предотвратить его, стоит хорошо вымыть все ингредиенты, а также вымыть и простерилизовать банки. Для закручивания банок стоит соблюдать рецепт, обязательно прокипятить рассол дважды и использовать исправный ключ для закручивания банок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить консервацию. Готовьте и храните вкусную закуску на зиму правильно!