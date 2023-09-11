Посуда будет как новенькая: как очистить чашки от кофейного и чайного налета

Это легко и просто

Все мы любим полакомится бодрящим кофе или побаловать себя домашней выпечкой с чаем. Однако любимые напитки оставляют следы на чашках.

Даже частый уход за чашками не обезопасит их от налета. Вместе с 24 Каналом расскажем, как избавиться от налета на посуде. С этими советами даже белая посуда станет как новенькая.

Как избавиться от налета на посуде

Один из самых действенных продуктов — пищевая сода. Нанесите небольшое количество ее на губку, протрите посуду и налет быстро исчезнет. Однако будьте осторожно: сода может царапать поверхность чашки и налет с каждым разом будет удаляться все тяжелее. Если посуда не очень грязная, можно развести соду в небольшом количестве воды.

Вам также поможет столовый уксус. Нанесите его на ватный диск или целлюлозную губку и протрите им загрязнение на посуде. Налет сначала станет светлее, а потом исчезнет. Избавится от специфического запаха уксуса можно, тщательно промыв чашку под теплой водой.

Для следующего способа вам нужно 1-2 чайные ложки лимонной кислоты и лимонного сока — можете использовать концентрат или выжать из лимона. Распределите эту смесь по всей поверхности посуды и оставьте на несколько минут, потом протрите губкой и смойте теплой водой.

Один из самых простых и щепетильных способов — зубная паста. Нанесите ее на загрязненные места чашки, протрите и смойте водой. Можно также оставить пасту на несколько минут — тогда налет лучше очистится.

Еще один действенный продукт — зеленый чай. Залейте его кипятком так, чтобы вода почти выплескивалась из чашки, оставьте на 30 минут и хорошо промойте посуду губкой. Однако помните, что этот метод не справится с кофейным налетом.

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