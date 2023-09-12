Вы все ошибались хотя бы раз: секреты идеальных драников

Драники готовятся только так!

Хрустящие драники — это одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля. Их любят и взрослые и дети. Из минимального количества ингредиентов получается весьма сытное и вкусное блюдо.

В классическом рецепте драников указывается только картофель, лук, соль, перец. Однако каждый кулинар дополняет блюдо любимыми продуктами. Вместе с "РБК-Украина" расскажем, что не стоит добавлять в драники, чтобы не испортить их вкус.

Какие продукты лучше не добавлять при приготовлении драников

Кулинары советуют отказаться от любого вида муки. При правильном приготовлении блюда она вам просто не понадобится.

Для пышности драников замените этот ингредиент на манку. На 1 кг натертого картофеля будет достаточно 2 столовых ложки крупы.

Не стоит добавлять в драники много яиц. Безусловно, сильно вкус блюда они не испортят, но насыщенности картофеля уже не будет. Для достижения необходимой консистенции достаточно будет всего лишь 1 яйца.

Все-таки поэкспериментировать с составом драников немного можно. Вкус блюда может улучшить зелень - щепотка базилика, петрушки или укропа, а черный молотый перец можно заменить паприкой.

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