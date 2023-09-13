Так готовят в любимой кофейне: как правильно варить кофе в турке

Это один из самых древних способов готовить напиток

Мы привыкли начинать утро с чашечки кофе. Для ароматного напитка не обязательно посещать любимую кофейню — его можно сварить и дома.

Вместе с "УНИАН" расскажем о всех секретах бариста. Вы научитесь варить идеальный кофе.

Что нужно для приготовления идеального кофе

Вам понадобится турка. Конечно, она стоит недешево, но хороший кофе этого стоит. Для варки кофе лучше выбрать медную турку с узким горлышком.

Кофе для приготовления в турке должен быть самого мелкого помола и по консистенции напоминать пудру. Соотношение кофе и воды должно быть 1:10, то есть в турку объемом 200 мл нужно взять 20 г кофе.

Хитрости вкусного кофе

Самый ароматный напиток получится из свежесмолотых зерен. Для этого обжаренные зерна нужно перемолоть в кофемолке непосредственно перед варкой.

После приготовления кофе добавьте в него несколько капель ледяной воды. Благодаря этой хитрости осадок упадет быстрее.

Уберите и снова верните турку 2-3 раза на плиту, чтобы кофе несколько раз прокипел. Так вкус напитка будет насыщеннее.

Чашку для кофе предварительно нагрейте или обдайте кипятком. Это необходимо, чтобы напиток сохранил аромат.

Пошаговый способ приготовления кофе

Кофе всыпьте в турку и влейте холодную бутилированную воду так, чтобы она была не выше начала горлышка турки. Поставьте на средний огонь, через минуту перемешайте.

Когда начнет подниматься пенка, снимите турку с огня и разлейте кофе по чашкам. Несколько минут подождите — кофе должно настояться, а гуща опуститься на дно. После этого в напиток по желанию добавьте в напиток другие ингредиенты.

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