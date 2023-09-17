Эти хитрые трюки сделают блюдо идеальным: как правильно готовить яичницу

К вам на завтрак будут сбегаться все соседи

Что проще всего приготовить на завтрак? Конечно же, пышную яичницу. Кажется, что приготовить ее несложно: нужно просто разбить яйца на сковороду, пожарить — и можно наслаждаться.

Однако даже такое простое в приготовлении блюдо можно приготовить не так, как нужно. Вместе с "Важно знать" расскажем о важных секретах и нюансах приготовления яичницы.

Хитрые трюки для приготовления идеальной яичницы

В основном мы готовим блюдо примерно так: ставим сковороду на огонь, добавляем масло, солим, перчим и при желании переворачиваем. Но у идеальной яичницы свои секреты.

Первое правило вкусного блюда — солим не яйца, а разогретое в сковороде масло. Это позволит соли равномерно распределиться и придать яичнице неповторимый вкус.

Многие из нас обжаривают яйца, переворачивая их несколько раз. Мы надеемся, что это придаст блюду равномерную прожарку. Однако настоящие профессионалы утверждают, что яичницу нужно жарить только с одной стороны. Просто разбейте яйца в сковороду и оставьте их в покое, пока вторая сторона не дойдет сама. Именно в этом случае блюдо получится нежным и сочным.

Рекомендуем приготовить сладкую яичницу по рецепту "Телеграфа". Такой завтрак понравится даже детям!