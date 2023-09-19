Вы сделаете это проще, чем в самых смелых фантазиях: как открыть кокос на раз-два

Вы не разольете воду и не поранитесь

Кокосы медленно захватывают кулинарный мир. Мы с удовольствием пьем их сок, добавляем стружку в любимые оладьи и кокосовое молоко в кофе. Кокос делает любое блюдо еще вкуснее.

Что делать, если вы купили кокос, но его необходимо как-то открыть? Вместе с "УНИАН" рассказываем, как это легко сделать с помощью подручных предметов

Как открыть кокос ножом

Это один из самых популярных способов решения проблемы в домашних условиях. Только не режьте орех! Просто возьмите кокос в одну руку так, чтобы его "глазки" смотрели в сторону запястья или пальцев, подставьте под орех глубокую миску. В другую руку возьмите нож и тупой стороной лезвия отбивайте плод по периметр, поворачивая его в руке. Когда плод расколется пополам, кокосовая вода выльется в подставленную миску.

Можно сначала слить из кокоса воду, а затем расколоть. Для этого проткните самый большой "глазок" на кокосе с помощью штопора или шила, слейте с кокоса воду. Далее просто расколите кокос с помощью ножа, как мы рассказывали ранее.

Как быстро открыть кокос с помощью молотка

Для этого нужно слить кокосовую воду, а сам плод завернуть в полотенце. Положите на ровную поверхность и стукните по кокосу молотком – плод расколется на несколько частей.

Как открыть кокос без молотка и ножа

Если расколоть кокос описанными выше способами не получается, вам поможет духовка. Разогрейте ее до 190°C, с кокоса слейте воду, положите на противень и отправьте на 10 минут в духовку. Через указанное время на плоде появится трещина. Орех возьмите в руку и стукните (можно ножом) — кокос просто расколется, а вы достигнете своей цели. Если через 10 минут трещина не появилась, подержите кокос в духовке, проверяя его каждые 2 минуты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро расколоть и почистить грецкие орехи. У вас получится легко и просто!