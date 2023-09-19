Вы сделаете это проще, чем в самых смелых фантазиях: как открыть кокос на раз-два
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Вы не разольете воду и не поранитесь
Кокосы медленно захватывают кулинарный мир. Мы с удовольствием пьем их сок, добавляем стружку в любимые оладьи и кокосовое молоко в кофе. Кокос делает любое блюдо еще вкуснее.
Что делать, если вы купили кокос, но его необходимо как-то открыть? Вместе с "УНИАН" рассказываем, как это легко сделать с помощью подручных предметов
Как открыть кокос ножом
Это один из самых популярных способов решения проблемы в домашних условиях. Только не режьте орех! Просто возьмите кокос в одну руку так, чтобы его "глазки" смотрели в сторону запястья или пальцев, подставьте под орех глубокую миску. В другую руку возьмите нож и тупой стороной лезвия отбивайте плод по периметр, поворачивая его в руке. Когда плод расколется пополам, кокосовая вода выльется в подставленную миску.
Можно сначала слить из кокоса воду, а затем расколоть. Для этого проткните самый большой "глазок" на кокосе с помощью штопора или шила, слейте с кокоса воду. Далее просто расколите кокос с помощью ножа, как мы рассказывали ранее.
Как быстро открыть кокос с помощью молотка
Для этого нужно слить кокосовую воду, а сам плод завернуть в полотенце. Положите на ровную поверхность и стукните по кокосу молотком – плод расколется на несколько частей.
Как открыть кокос без молотка и ножа
Если расколоть кокос описанными выше способами не получается, вам поможет духовка. Разогрейте ее до 190°C, с кокоса слейте воду, положите на противень и отправьте на 10 минут в духовку. Через указанное время на плоде появится трещина. Орех возьмите в руку и стукните (можно ножом) — кокос просто расколется, а вы достигнете своей цели. Если через 10 минут трещина не появилась, подержите кокос в духовке, проверяя его каждые 2 минуты.
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