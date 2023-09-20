Ходите на рынок всегда с зубочисткой: как выбрать качественно мясо

Оказывается, все легко и просто

Мясо — важный продукт на нашей кухне. Именно поэтому многие люди задаются вопросом, как выбрать качественное мясо без "химии". Ведь даже если перед вами мясо с нормальным цветом и формой, оно может быть подделкой с большим количеством вредных добавок.

Вместе с "УНИАН" расскажем, как выбрать качественное мясо и не выкинуть деньги за плохой продукт. Сделать это можно легко и даже не отходя от прилавка

Как определить свежесть мяса

При покупке мяса всегда обращайте внимание на запах продукта. Нормальное мясо не пахнет ничем, кроме мяса. Вы не должны слышать запахов кислоты, гнили плесени.

Обязательно потрогайте мясо — оно не должно "приставать" к рукам. Если продукт липкий, значит, он испортился.

Возьмите кусок мяса в руки и надавите на него пальцем. На свежем мясе вмятина быстро разгладится, а на продукте сомнительного качества след от нажатия никуда не денется.

Как определить качество мяса с помощью зубочистки или спички

Попросите продавца отрезать вам небольшой кусочек мяса. Возьмите его в руки, наколите на зубочистку или спичку и подожгите.

Некачественное или испорченное мясо начнет пениться, пускать сок темного цвета, а то и вовсе неприятно пахнуть гнилью. Эта хитрость поможет вам определить качество продукта, который вам пытаются продать.

Купили мясо? Тогда приготовьте из него шашлык по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!