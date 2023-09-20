Вам понадобиться минута времени: как быстро сварить макароны

Быстрый способ для самых занятых

Макароны – это простое блюдо, которое можно приготовить с фаршем, тунцом, мясом, тушенкой, сыром или филе. На их приготовление обычно уходит 8-10 минут.

Казалось бы, ускорить процесс варки макароны абсолютно невозможно. Но хитрые кулинары придумали невероятный способ, благодаря которому макаронные изделия можно сварить ровно за одну минуту. Если вы думаете, что это невозможно, попробуйте приготовить вермишель с хитростью от Рixelinform. Она пригодится людям, которым никогда или не хочется долго готовить.

Как сварить макароны за 1 минуту.

В глубокую емкость с холодной водой высыпьте макароны. Оставьте продукт в жидкости минимум в час.

Через указанное время вермишель откиньте на дуршлаг. Влажные макароны отправьте в кастрюлю с кипящей водой и оставьте на 60 секунд. Ровно через минуту гарнир будет готов. По своим вкусовым качествам макароны будут такими же, как приготовленные обычным способом.

Такое замачивание ускоряет варку вермишели в несколько раз. Если вы оставите макароны в воде на ночь, вкусный завтрак приготовите в разы быстрее.

Ранее мы рассказывали, как определить качество макарон. Вы сможете сделать это за секунду.