Пару взмахов руки - и на сельди ни единой косточки: как быстро почистить рыбу
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Вам понадобится всего три предмета
Слабосоленая сельдь – один из основных продуктов на наших столах. Мы любим полакомиться этой рыбкой вместе с картофельным пюре, или же приготовить из сельди любимую "Шубу".
Чистка сельди может стать еще той морокой. Но если знать все секреты этого процесса, можно значительно его упростить. Как просто и быстро очистить сельдь, поделимся вместе с Life.
Как быстро почистить сельдь
Чтобы быстро почистить рыбу, вам понадобятся:
- собственно, сама сельдь;
- нож с острым тонким лезвием;
- доска для нарезания продуктов;
- целлофановый или бумажный пакет.
Возьмите доску для нарезки продуктов и наденьте на нее целлофановый или бумажный пакет. Эта хитрость спасет вас от долгого отмывания доски после обработки сельди.
Отрежьте рыбе голову, сделайте разрез вдоль живота и избавьтесь от внутренностей. После тщательно промойте селедку под прохладной проточной водой, снимите пакет с доски и выбросьте.
Указательным пальцем подцепите позвоночник и ребра таким образом, чтобы под ним оказались два-три ребра. Большим пальцем прижмите сверху позвоночник и вытащите его полностью из сельди. Остатки хребта возле хвоста сельди отрежьте острым ножом. Вам останется только разделить полученное рыбное филе на кусочки нужного размера.
Попробуйте приготовить необычный рулет из лаваша с селедкой по рецепту "Телеграфа". Близкие сначала удивятся, но съедят все до последней крошки!