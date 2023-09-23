Пару взмахов руки - и на сельди ни единой косточки: как быстро почистить рыбу

Вам понадобится всего три предмета

Слабосоленая сельдь – один из основных продуктов на наших столах. Мы любим полакомиться этой рыбкой вместе с картофельным пюре, или же приготовить из сельди любимую "Шубу".

Чистка сельди может стать еще той морокой. Но если знать все секреты этого процесса, можно значительно его упростить. Как просто и быстро очистить сельдь, поделимся вместе с Life.

Как быстро почистить сельдь

Чтобы быстро почистить рыбу, вам понадобятся:

собственно, сама сельдь;

нож с острым тонким лезвием;

доска для нарезания продуктов;

целлофановый или бумажный пакет.

Возьмите доску для нарезки продуктов и наденьте на нее целлофановый или бумажный пакет. Эта хитрость спасет вас от долгого отмывания доски после обработки сельди.

Отрежьте рыбе голову, сделайте разрез вдоль живота и избавьтесь от внутренностей. После тщательно промойте селедку под прохладной проточной водой, снимите пакет с доски и выбросьте.

Указательным пальцем подцепите позвоночник и ребра таким образом, чтобы под ним оказались два-три ребра. Большим пальцем прижмите сверху позвоночник и вытащите его полностью из сельди. Остатки хребта возле хвоста сельди отрежьте острым ножом. Вам останется только разделить полученное рыбное филе на кусочки нужного размера.

Попробуйте приготовить необычный рулет из лаваша с селедкой по рецепту "Телеграфа". Близкие сначала удивятся, но съедят все до последней крошки!