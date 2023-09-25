Понаблюдали за специалистами, поделились с вами: как правильно разделывать курицу

Раз-два — и готово

Многие покупают уже разделанную курицу в магазинах. Однако часто это не лучший вариант — мы не можем быть уверены в ее качестве и свежести.

Не все знают, как правильно разрезать курицу и именно поэтому избегают покупки целой тушки. Вместе с Shuba расскажем, как это делают настоящие специалисты.

Как правильно разрезать курицу.

Для этого вам понадобится всего несколько "помощников". Вам облегчит работу большая разделочная доска(деревянная или пластиковая) и острые кухонные ножницы.

Для начала удалите внутренности (если они есть), шею и гузку. Тушку тщательно промойте снаружи и внутри, просушите бумажными полотенцами.

Курицу поместите на разделочную доску грудкой вверх, голени должны быть направлены к вам. Одну ножку оттяните от тушки и прорежьте кожу между бедром и туловищем. Бедро отведите вниз — бедренная кость должна выйти из сустава. Ножом разделите этот сустав насквозь, отделив окорочок от тушки. Аналогично действуйте и со вторым окорочком.

Отрезанный окорочок положите кожей вниз, разрежьте его по линии жира между голенью и бедром через сустав, разделяя на две части. Так же разделайте второй окорочок.

Курицу переверните на бок и оттяните одно крыло от туловища. Сделайте небольшой надрез на внешней стороне сустава, где он соединяется с тушкой. Разрежьте и отделите его от тушки — вы получите крыло. Переверните курицу на другую сторону и аналогичным образом отрежьте второе крыло. По желанию можете отрезать кончики крыльев ножницами.

Переверните птицу так, чтобы грудка оказалась на доске. Ножницами разрежьте ребра вдоль линии жира, которая проходит по диагонали вверх от конца хвоста к крылу. То же самое сделайте и с другой стороны.

Если нужна грудка на кости, разрежьте ее вдоль грудины на две половины. Чтобы получить филе без костей, переверните курицу грудкой вверх. Разрежьте кожу вдоль по центру грудины. Начните с левой стороны. Вставьте нож в центральный хрящ и отделяйте филе от кости, подрезая мясо ножом, пока оно не снимется с кости. Повторите с другой частью грудки.

После обработки вы получите две части грудки, два бедра, две голени и два крыла. Вы можете приготовить из них рагу с курицей и сочными овощами по рецепту "Телеграфа" сразу или же отправить в морозильную камеру.