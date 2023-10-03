Нарезаем лук без единой слезинки: три способа, которые избавят от популярной проблемы

Эти лайфхаки упростят вам жизнь

Лук – это универсальный ингредиент, без которого просто невозможно обойтись на кухне. Вариантов использования лука есть множество: его можно вкусно замариновать, запечь или поджарить. Без лука сложно представить себе основное блюдо — овощ придает особый и неповторимый вкус и аромат.

Однако прежде чем лук попадет в блюдо, его нужно нарезать. Каждый кулинар знает, что это не самый приятный процесс: глаза начинают печь и слезиться. Однако существует три секрета, которые спасут ваши глаза от слез. Вместе со "Знай.UA" поделимся советами, которые помогут значительно упростить этот процесс.

Как нарезать лук без слез

Откройте окно — процесс нарезки лука при потоке свежего воздуха облегчит процесс. Воздух будет циркулировать по комнате и поможет снизить концентрацию вызывающих слез веществ.

Значительно облегчить жизнь поварам способна ледяная вода. Просто перед измельчением подержите под холодной жидкостью и лук, и нож, и ваша проблема будет решена.

Наиболее действенным способом считается морозилка. Очистите луковицу и положите ее в морозильную камеру буквально на 10 минут. Через указанное время достаньте овощ — вы сможете нарезать лук без слез.

С этими лайфхаками процесс приготовления ароматных луковых оладий по рецепту "Телеграфа" станет легче. Готовьте и ешьте с удовольствием!