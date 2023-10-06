Все не так однозначно: нужно ли на самом деле мыть мясо перед приготовлением

Часто кулинары уверены, что такая процедура обязательна

Мы рассказывали, как отличить настоящий творог от подделки. Теперь делимся рекомендациями относительно того, нужно ли действительно мыть мясо.

Для многих это привычное дело, а вот эксперты по мойке кусков на кухне не столь однозначны. Об этом подробно рассказали на Pixelinform.

Некоторые кулинары уверены, что такая процедура обязательна. Но на самом деле через мытье под краном бактерии, живущие на поверхности продукта, могут проникнуть только глубже в мясо. Кроме того, есть значительный риск, что они вместе с каплями воды распространятся по кухне и попадут как на поверхности, так и на другие продукты.

Поэтому опытные повара не советуют мыть мясо перед началом термической обработки. Но это и лишено смысла – все равно бактерии погибнут при термической обработке – варке или жарке блюда.

Кроме этого, мясо можно еще и замариновать – этот процесс тоже поможет дополнительно обезопасить продукт. Если все же сложно обойтись без мытья, то можно отказаться от проточной воды в пользу бумажных салфеток. Это уберет загрязнение с поверхности. Также мы рассказывали, как приготовить вдвое больше котлет, чем у вас было фарша.