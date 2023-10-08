Как намазать мерзлое сливочное масло: поможет один простой предмет, который есть на каждой кухне

Ничто не раздражает так сильно, как замерзшее масло, когда хочется бутерброд

Мы рассказывали, как правильно выбирать хлеб. Теперь делимся лайфхаком, который может значительно упростить вам жизнь, если вы любите бутерброды с маслом.

Часто случается, что масло забыли разморозить или только что принесли из магазина. В таком случае придется немного помучиться. На Pixelinform рассказали об одном хитром способе, который позволит справиться с этой задачей очень быстро.

Можно воспользоваться микроволновой печью, но здесь нужно "попасть". Дело в том, что нужно поймать момент, когда масло разморозится, но не растает. Поэтому, в зависимости от мощности вашей микроволновки, это время может быть разным.

Инструмент, который есть на каждой кухне

Чтобы сделать тоненький кусочек быстрорастущего масла, понадобится самая обычная овощечистка. С ее помощью можно нарезать даже масло, которое только что достали из морозилки.

Если у вас нет и овощечистки, то есть еще один способ. Можно натереть брусок на большую терку, а полученной сливочной стружкой посыпать ломтик хлеба.

Брать обычный нож не стоит – им будет сложно срезать тоненький кусочек. Также мы рассказывали, как заморозить на зиму баклажаны.