Как намазать мерзлое сливочное масло: поможет один простой предмет, который есть на каждой кухне
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Ничто не раздражает так сильно, как замерзшее масло, когда хочется бутерброд
Мы рассказывали, как правильно выбирать хлеб. Теперь делимся лайфхаком, который может значительно упростить вам жизнь, если вы любите бутерброды с маслом.
Часто случается, что масло забыли разморозить или только что принесли из магазина. В таком случае придется немного помучиться. На Pixelinform рассказали об одном хитром способе, который позволит справиться с этой задачей очень быстро.
Можно воспользоваться микроволновой печью, но здесь нужно "попасть". Дело в том, что нужно поймать момент, когда масло разморозится, но не растает. Поэтому, в зависимости от мощности вашей микроволновки, это время может быть разным.
Инструмент, который есть на каждой кухне
Чтобы сделать тоненький кусочек быстрорастущего масла, понадобится самая обычная овощечистка. С ее помощью можно нарезать даже масло, которое только что достали из морозилки.
Если у вас нет и овощечистки, то есть еще один способ. Можно натереть брусок на большую терку, а полученной сливочной стружкой посыпать ломтик хлеба.
Брать обычный нож не стоит – им будет сложно срезать тоненький кусочек. Также мы рассказывали, как заморозить на зиму баклажаны.