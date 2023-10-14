Именины 15 октября: кого поздравляем с Днем ангела в воскресенье по новому стилю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 15 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день студента, День здоровья молочной железы, День работников пищевой промышленности, Международный день белой трости, Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин, День потерянного ребенка.

Также в этот день по новому календарю в Украине почитается память мучеников Сарвила и Вевеи, преподобномученика Лукиана, святителя Савина, Лукиана Печерского. А носители восьми имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 15 октября

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный".

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 15 октября почитается архиепископ Дионисий Суздальский.

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Ефим, — греческое имя, которое можно перевести как "добродушный" или "благочестивый". 15 октября чтится Евфимий Новый, Солунский (Фессалоникийский).

Иван, Ян, — принято считать, что это две формы одного древнего еврейского имени, которое значит "помилованный Богом". 15 октября почитается епископ Иоанн Суздальский и Нижегородский.

Лукьян, — это латинское имя, которое переводится "сын Луки", "тот, что принадлежит Луке". 15 октября чтится сразу два святых с таким именем: священномученик Лукиан Печерский, преподобномученик Лукиан Антиохийский.

Семен (Симон), — это две формы одного еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Женские именины 15 октября не отмечаются.

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 15 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 28 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устинья, Юстина.

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