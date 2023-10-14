Іменини 15 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у неділю за новим стилем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 15 жовтня, у 2023 році відзначається Всесвітній день студента, День здоров’я молочної залози, День працівників харчової промисловості, Міжнародний день білої тростини, Всесвітній день миття рук, Міжнародний день сільських жінок, День втраченої дитини.

Також у цей день за новим календарем в Україні вшановується пам’ять мучеників Сарвіла та Вевєї, преподобномученика Лукіана, святителя Савіна, Лукіана Печерського. А носії восьми імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 15 жовтня

Опанас (Афанасій), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний".

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 15 жовтня вшановується архієпископ Діонісій Суздальський.

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Юхим, — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "добродушний" або "благочестивий". 15 жовтня вшановується Євфимій Новий, Солунський (Фессалонікійський).

Іван, Ян, — прийнято вважати, що це дві форми одного древнього єврейського імені, яке означає "помилований Богом". 15 жовтня вшановується єпископ Іоанн Суздальський і Нижегородський.

Лук’ян, — це латинське ім’я, яке перекладається "син Луки", "той, що належить Луці". 15 жовтня вшановується одразу два святі з таким ім’ям: священномученик Лукіан Печерський, преподобномученик Лукіан Антіохійський.

Семен (Симон), — це дві форми одного єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Жіночі іменини 15 жовтня не відзначаються.

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 15 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 28 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян, Олександра, Ганна, Устінія, Юстина.

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