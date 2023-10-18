Именины 19 октября: кого поздравляем с Днем ангела в четверг по новому стилю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 19 октября, в 2023 году отмечается Всеукраинский день ответственности человека, Международный день кредитных союзов, Международный день джина с тоником, Международный день встряски, День разрешения конфликта.

Кроме того, в этот день по новому календарю ПЦУ почитается память пророка Иоиля, блаженной Клеопатры и сына её Иоанна, мученика Уара. А носители шести имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 19 октября

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 19 октября почитается воин Иоанн Палестинский.

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 19 октября церковью чтится Леонтий Философ.

Сергей, — по разным версиям, это имя может переводиться как "слуга Бога", "защитник", "ясный", "высокочтимый".

Феликс, — латинское имя, которое буквально значит "счастливый", "благополучный". 19 октября почитается священномученик и пресвитер Феликс (Филик).

Женские именины 19 октября не отмечаются.

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 19 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 1 ноября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Иван, Макар, Фома, Ян.

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