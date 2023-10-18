Іменини 19 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у четвер за новим стилем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 19 жовтня, у 2023 році відзначається Всеукраїнський день відповідальності людини, Міжнародний день кредитних спілок, Міжнародний день джину з тоніком, Міжнародний день струсу, День вирішення конфлікту.

Крім того, цього дня за новим календарем ПЦУ вшановується пам’ять пророка Іоиля, блаженної Клеопатри та сина її Іоанна, мученика Уара. А носії шістьох імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 19 жовтня

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 19 жовтня вшановується воїн Іоанн Палестинський.

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 19 жовтня церквою вшановується Леонтій Філософ.

Сергій, — за різними версіями, це ім’я може перекладатися як "слуга Бога", "захисник", "ясний", "високошановний".

Фелікс, — латинське ім’я, яке буквально означає "щасливий", "благополучний". 19 жовтня вшановується священномученик і пресвітер Фелікс (Філік).

Жіночі іменини 19 жовтня не відзначаються.

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 19 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 1 листопада. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Іван, Макар, Хома, Ян.

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