Не нож и не ложка: быстро почистить киви вам поможет один предмет

Эта хитрость вам точно пригодится

Киви – это невероятно вкусный и полезный фрукт. Многим он нравится за кисло-сладкий вкус. Из него можно приготовить необычное варенье и даже добавлять в пышный омлет.

Однако чистить его любят далеко не все. Кроме того, ножом можно срезать часть мякоти, ложкой или руками – долго. Есть способ, значительно упрощающий этот процесс, и Ukr.media нам о нем расскажет. Благодаря этому лайфхаку вы добьетесь желаемого и очистите киви от кожуры буквально за секунды.

Как быстро очистить киви от кожуры

Для начала ножом разрежьте фрукт на две одинаковые части. Одну половинку фрукта возьмите в руку и наденьте его кожуру на край граненого стакана и нажмите на киви.

В результате этих действий половинка фрукта окажется в стакане, а кожура останется у вас в руке. Эти же действия повторите с другой частью киви. После можете использовать мякоть по назначению.

Такой метод абсолютно не испортит внешний вид киви. После этого вы сможете использовать фрукт не только непосредственно для употребления, но даже для украшения салатов и десертов.

Кстати, с киви можно приготовить отличный маринад для шашлыка по рецепту "Телеграф". Возьмите себе на заметку — и вы не пожалеете!