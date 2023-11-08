Минута времени - и сельдь без костей: быстрый способ очистки рыбы

Раз-два — и очищенная селедка на столе

Одна из самых простых, бюджетных, но при этом одна из самых полезных видом рыбы – сельдь. Из нее можно приготовить закуски, добавить в разнообразные салаты, сделать вкусный форшмак, а еще засолить в пряном маринаде и даже отварить и пожарить.

Однако чистка селедки для многих становится настоящим испытанием, иногда даже вплоть до отказа от подачи ее на стол. Вместе с "РБК-Украина" делимся с вами лайфхаком, как быстро очистить любимую рыбку, не повредив филе и чтобы в нем не было косточек.

Как быстро и легко очистить сельдь

Для этой хитрости вам не понадобятся какие-то специальные приспособления. Вам нужны будут только разделочная доска, пакет и минута времени.

Для начала возьмите разделочную доску и наденьте на нее пакет. Возьмите соленую селедку, отрежьте ей голову, разрежьте живот и достаньте все внутренности. Зрелую икру и молоки можете оставить.

Снимите с доски пакет с внутренностями и выбросьте в мусорное ведро. Саму же тушку рыбы тщательно промойте под холодной водой.

Далее указательный и большой палец погрузите по обе стороны хребта и начинайте вынимать, отделяя хребет от филе до самого хвоста. После отрежьте и сам хвост, и плавники.

Ножом очистите черную пленку внутри селедки, пальцами отделите филе от шкурки. Ваша селедка готова, можно использовать ее дальше по назначению.

Из очищенной сельди рекомендуем приготовить "Шубу" в лаваше по рецепту "Телеграфа". Приготовить блюдо будет еще проще.