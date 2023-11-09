Скорлупа отвалится сама: почистить яйцо вам помогут два простых продукта

Вы потратите на чистку яиц секунды

Яйца — важный продукт нашего питания. Мы готовим из них пышные омлеты, добавляем их в выпечку и котлетки. К тому же, вареные яйца — частый "гость" самых разнообразных салатов.

Однако чистка вареных яиц – не самое приятное занятие. Достаточно часто скорлупа намертво прилипает к белку. Чтобы аккуратно убрать ее, приходится потратить много времени. Однако опытные кулинары знают об одном лайфхаке, который поможет справиться с этой задачей быстро и легко. Вместе с "ТСН" поделимся им.

Как быстро и легко почистить вареные яйца

Облегчить эту работу вам помогут два простых продукта, которые есть на кухне у каждой хозяйки. С их помощью вы превратите скучную работу в секундное дело.

Чтобы вареное яйцо легко почистилось, просто добавьте в кастрюлю во время его варки немного соли. Это значительно упростит вам работу.

А если еще добавить во время варки яиц немного уксуса, то это предотвратит утечку белка в случае, если яйцо треснет. Все дело в том, что уксус — кислота, которая скрепляет белок и он не будет вытекать.

Кстати, опытные кулинары советуют начинать чистить яйцо именно с тупого конца. Именно там собирается воздух, и скорлупе легче "отходить" от белка.

Благодаря этим секретам фаршированные яйца по рецепту "Телеграфа" можно приготовить быстрее. Попробуйте — и не пожалеете.