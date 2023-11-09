Сделать это можно за 15 минут: три действенных способа сварить свеклу быстро

Хитрости сократят время приготовления свеклы

Свекла — невероятно полезный продукт и важный продукт в нашем рационе. Это важный ингредиент для вкусного красного борща, она нужна также для многих витаминных салатов и различных блюд.

Однако многие кулинары с неохотой готовят эти блюда из-за долгой варки свеклы. Однако есть несколько хитростей, благодаря которым это время сократиться до 15-30 минут, а овощ при этом будет сочным и вкусным. Об этих лайфхаках и расскажем вместе с "РБК-Украина".

Как быстро сварить свеклу на плите

Чистую свеклу сложите в кастрюлю и залейте горячей водой, чтобы она полностью покрывала овощи на 10-12 см. Поставьте овощ на сильный огонь и варите после закипания 15-20 минут.

Через указанное время снимите свеклу с огня и поместите ее под ледяную воду (желательно проточную). Также можно отправить овощ в миску с холодной водой с добавлением льда на 5-7 минут. После этого свеклу можно использовать по назначению.

Как приготовить свеклу в мультиварке

Чистую свеклу залейте горячей водой и поставьте в мультиварку на режим варки или тушения на 10 минут. Через указанное время слейте воду, промойте в холодной воде - и свекла готова.

Как приготовить свеклу в микроволновой печи

Свеклу помойте, положите в емкость или специальный пакет для микроволновки. Отправьте овощ в микроволновку на среднюю мощность на 10-15 минут, потом проверьте на готовность. Если же овощи полусырые, то отправьте их в печь еще на 5-10 минут.

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