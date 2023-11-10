Не придется отмывать ни руки, ни посуду: как натереть свеклу и не запачкатьс

Вам больше не придется тратить время на долгое мытье

Свекла — важный ингредиент многих блюд. Мы готовим из нее любимый борщ и самые разные салаты.

Однако отмывать руки и посуду после приготовления "свекольных" блюд — то еще удовольствие. Вместе с "Главредом" расскажем, как почистить, нарезать или натереть свеклу без перчаток, и при этом не испачкать рук.

Как натереть свеклу и не испачкаться

Смажьте руки маслом перед приготовлением блюд из свеклы — именно оно не позволит соку из свеклы добраться до вашей кожи. После приготовления блюд вымойте руки с мылом, и вы увидите результат — ни одна красная капля из корнеплода не оставит своего следа на ваших руках.

С наболевшей проблемой вам поможет обычный столовый уксус. Просто смочите им вату и перед приготовлением смочите руки. Когда они высохнут, можете брать в руки свеклу — она не оставит следов на коже.

Вам также может помочь полиэтиленовый пакет, который фактически сыграет роль заменителя перчаток. Просто наденьте его на руку, берите свеклу и трите на терке — на руках не останется ни следа.

Пакет также можно одеть на саму терку, свеклу поместить внутрь пакета и тереть, держа за него. Таким образом пакет еще и не позволит кусочкам свеклы разлетаться и испачкать кухню.

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