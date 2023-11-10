Хитрые трюки, которые помогут картофель свариться быстрее

Раз-два — и картофель готов

Картофель — важный продукт на нашей кухне. Мы готовим из нее потрясающее пюре, добавляем в самые разнообразные салаты.

Иногда нет времени и картофель нужно сварить очень быстро. В этих случаях вас выручат хитрости от "РБК-Украина". Благодаря им вы сварите картофель максимально быстро — понадобиться лишь 15-20 минут времени.

Как быстро сварить картофель

Чтобы быстро сварить картофель в кастрюле, очистите ее, вымойте, нарежьте совсем мелкими кубиками и залейте водой, можно даже горячей. Когда вода закипит, добавьте кусочек сливочного масла и немного соли. Потом убавьте огонь и накройте кастрюлю крышкой и через 10-15 минут картошка будет готова — пленка из масла позволит ускорить процесс.

Чтобы быстро сварить картофель в мундире, помойте его, сложите в кастрюлю и полностью залейте горчей водой. Закройте крышкой, доведите до кипения и посолите. После убавьте огонь и дайте повариться овощам 15-20 минут, а готовность проверьте зубочисткой или вилкой.

Для того чтобы быстро приготовить картофель в микроволновке, вам понадобятся корнеплоды приблизительно одного размера. Обмакните их в растительное масло и проткните зубочистками так, чтобы сделать ножки.

Картофель поставьте в глубокую тарелку и налейте на дно немного воды, отправьте все в микроволновку на полную мощность. Через пять минут все готово.

Есть еще один вариант приготовления картофеля в микроволновке. В стеклянную посуду налейте немного воды, сложите очищенный и порезанный картофель и отправьте все в печь на 7-10 минут.

Еще один удобный и быстрый способ — сварить овощи в мультиварке на режиме "варка" или же с помощью специальной подставки сделать картофель на пару. Воду добавляйте горячую, а таймеры ставьте на 10 минут. Через 20 минут вы получите уже готовый картофель.

С помощью этих хитростей винегрет по рецепту "Телеграфа" готовить будет намного проще. Попробуйте — и вы не пожалеете!