С этими секретными ингредиентами вашу капусту будут просить на каждый обед

Благодаря этим секретам вы станете кулинарной звездой

Из капусты, растительного масла, щепотки соли и сахара можно приготовить вкусное, полезное блюдо на скорую руку, и это – тушеная капуста! Это полезное блюдо можно подавать самостоятельно, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе. Она способна быстро утолить голод и насытить организм питательными веществами.

Наше любимое блюдо из капусты может быть обычным, а может быть вкусным и очень классным. Чтобы приготовить фантастическое блюдо, которое будут просить и близкие, и друзья, стоит знать о некоторых уловках приготовления. Вместе с Ukr.Media расскажем, как сделать тушеную капусту настолько вкусной, что она будет просто исчезать со стола.

Три секрета, которые сделают вашу тушеную капусту идеальной

Далеко не все добавляют обычный уксус во время тушения капусты и зря. Не бойтесь этого продукта. Одна маленькая ложка сделает вкус капусты более приятным и качественным.

Качественные специи способны сделать вкус тушеной капусты более выразительным и незабываемым. Если вы хотите приготовить идеальное блюдо, то добавьте немного порошка имбиря и паприку – они идеально подходят к тушеной капусте.

Для того чтобы тушеная капуста получилась еще вкуснее, добавьте к блюду одну большую ложку горчицы. Только не пробуйте классический продукт – капуста может получиться слишком острой. Лучше для этого выбрать изысканную французскую горчицу.

Ранее мы рассказывали, как приготовить идеальную тушеную капусту. Попробуйте — и не пожалеете!