Распространенное заблуждение: почему чай из пакетика получается отвратительным

Даже такой чай нужно правильно заварить

Мы рассказывали, как правильно выбирать чай в пакетиках. Однако, даже если вам попался хороший чай, по вкусу напиток может быть никаким.

Не все знают, как правильно заварить чай из пакетика, чтобы его вкус полностью раскрылся. Секретами поделились на Ua.portal.

Мало кто знает, и для получения наилучшего вкуса из чайного пакетика заливать кипяток следует в два этапа. Первый залив используется, чтобы смыть лишнюю пыль и предварительно "нагреть" чай.

Как заливать чай

Заливаем чайный пакетик горячей водой на несколько секунд. Тогда сливаем воду, заливаем чай свежим кипятком. После этого следует подождать несколько минут, пока чай заварится до нужного уровня.

Еще одним важным аспектом является температура воды, используемой для заваривания чая. Она должна быть около 80-85 градусов по Цельсию. Из слишком горячей воды хороший чай не выйдет.

Также важно учитывать время настаивания чая. Обычно черный чай заваривается быстрее всего, а зеленый – требует немного больше времени. Что касается травяных чаев, то они настаиваются не менее 10 минут.

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