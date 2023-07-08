У кого День ангела 9 июля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 9 июля, в 2023 году отмечается День рыбака, День сахарного печенья, Международный день уничтожения стрелкового оружия, День моды, День веры в единорогов. Также в этот день носители девяти имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 9 июля

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса. 9 июля почитается священномученик Георгий Степанюк.

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный". 9 июля почитается Давид Солунский (Фессалоникийский).

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 9 июля чтится архиепископ Дионисий Суздальский.

Егор, — изначально это имя появилось как народная версия имени "Георгий", однако спустя много лет оно является популярным самостоятельным именем, хотя церковной формой имени Егор продолжает оставаться имя Георгий.

Иван, Ян, — считается, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 9 июля почитается мученик Иоанн и епископ Иоанн Готфский.

Нил, — согласно основной версии, это имя происходит от древнегреческого "Нейлос" (так называли бога реки Нил). 9 июля чтится преподобный Нил Столобенский.

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой".

Тихон, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача". 9 июля почитается преподобный Тихон Луховской, Костромской.

Женские именины 9 июля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи строго запрещено отдавать из своего дома, чтобы не навлечь беду.