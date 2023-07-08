У кого День ангела 9 липня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 9 липня, у 2023 році відзначається День рибалки, День цукрового печива, Міжнародний день знищення стрілецької зброї, День моди, День віри в єдинорігів. Також у цей день носії дев’яти імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 9 липня

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса. 9 липня вшановується священномученик Георгій Степанюк.

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий". 9 липня вшановується Давид Солунський (Фессалонікійський).

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 9 липня вшановується архієпископ Діонісій Суздальський.

Єгор, — спочатку це ім’я з’явилося як народна версія імені "Георгій", проте через багато років воно є популярним самостійним ім’ям, хоча церковною формою імені Єгор продовжує залишатися ім’я Георгій.

Іван, Ян, — вважається, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 9 липня вшановується мученик Іоанн і єпископ Іоанн Готфський.

Ніл, — згідно з основною версією, це ім’я походить від давньогрецького "Нейлос" (так називали бога річки Ніл). 9 липня вшановується преподобний Ніл Столобенський.

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий".

Тихін, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача". 9 липня вшановується преподобний Тихін Луховський, Костромський.

Жіночі іменини 9 липня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які речі суворо заборонено віддавати зі свого дому, щоб не викликати лиха.