Мирные переговоры закончились? Главари боевиков "Л/ДНР" призвали Путина ввести войска

Свое мнение они изложили в письмах к Путину

Главари боевиков так называемых "ЛНР-ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник написали обращения к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о "помощи в отражении агрессии", что фактически означает прошение о размещении войск России на оккупированной части Украины на востоке. При этом в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет.

Фото обращений разместили в сети. Отметим, что датированы они еще 22 февраля.

Россия, согласно ими же принятому решения, признала "республики" и ратифицировала договоры с ними, которые позволяют им официально вводить свои вооруженные силы. Отметим, что мировое сообщество высказалось резко против такого признания и цивилизованные страны считают это нарушением суверенитета Украины.

Новость о прошении к Путину появилась после того, как в Украине ввели чрезвычайное положение в регионах страны и Киеве (за исключением территории Донецкой и Луганской областей).

Как писал "Телеграф" ранее стало известно, что боевики хотят, чтобы украинская армия отошла к административным границам Луганщины и Донетчины. В России также заявили, что признали псевдогосударства боевиков в этих рамках.