Укр

Мирные переговоры закончились? Главари боевиков "Л/ДНР" призвали Путина ввести войска

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ситуация в ОРДЛО продолжает накаляться Новость обновлена 23 февраля 2022, 23:23
Ситуация в ОРДЛО продолжает накаляться

Свое мнение они изложили в письмах к Путину

Главари боевиков так называемых "ЛНР-ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник написали обращения к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о "помощи в отражении агрессии", что фактически означает прошение о размещении войск России на оккупированной части Украины на востоке. При этом в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет.

Фото обращений разместили в сети. Отметим, что датированы они еще 22 февраля.

Россия, согласно ими же принятому решения, признала "республики" и ратифицировала договоры с ними, которые позволяют им официально вводить свои вооруженные силы. Отметим, что мировое сообщество высказалось резко против такого признания и цивилизованные страны считают это нарушением суверенитета Украины.

Новость о прошении к Путину появилась после того, как в Украине ввели чрезвычайное положение в регионах страны и Киеве (за исключением территории Донецкой и Луганской областей).

Как писал "Телеграф" ранее стало известно, что боевики хотят, чтобы украинская армия отошла к административным границам Луганщины и Донетчины. В России также заявили, что признали псевдогосударства боевиков в этих рамках.

Теги:
#Россия #Войска #ОРДЛО
Ситуация в ОРДЛО продолжает накаляться
В регионах
Мирные переговоры закончились? Главари боевиков "Л/ДНР" призвали Путина ввести войска
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ситуация в ОРДЛО продолжает накаляться
Мирные переговоры закончились? Главари боевиков "Л/ДНР" призвали Путина ввести войска
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