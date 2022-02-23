Мирні переговори скінчилися? Ватажки бойовиків "Л/ДНР" закликали Путіна ввести війська

Свою думку вони виклали у листах до Путіна

Ватажки бойовиків так званих "ЛНР-ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник написали звернення до російського президента Володимира Путіна з проханням про "допомогу у відбитті агресії", що фактично означає прохання про розміщення військ Росії на окупованій частині України на сході. При цьому в ОРДЛО продовжується примусова мобілізація чоловічого населення віком від 18 до 55 років.

Фото звернень розмістили у мережі. Зазначимо, що вони датовані ще 22 лютого.

Росія, згідно з ними ж прийнятим рішенням, визнала "республіки" і ратифікувала договори з ними, які дозволяють їм офіційно вводити свої збройні сили. Зазначимо, що світова спільнота різко висловилася проти такого визнання і цивілізовані країни вважають це порушенням суверенітету України.

Новина про прохання до Путіна з’явилася після того, як в Україні запровадили надзвичайний стан у регіонах країни та Києві (за винятком території Донецької та Луганської областей).

Як писав "Телеграф", раніше стало відомо, що бойовики хочуть, щоб українська армія відійшла до адміністративних кордонів Луганщини та Донеччини. У Росії також заявили, що визнали псевдодержави бойовиків у цих рамках.