Падение ракеты в Польше. Что нужно знать о статьях 4 и 5 НАТО

Применение этих статей зависит от того, что действительно произошло

После попадания ракеты по польской ферме в Пшеводове в мире заговорили о возможном ответе НАТО и начали оценивать, будет ли Польша апеллировать к четвертой или пятой статьям кодекса Североатлантического альянса. Удар по стране имел шанс стать ключевым моментом в российско-украинской войне. Но выбор статьи зависит от того, что действительно произошло. Пока что силы НАТО и польские подразделения приведены в боевую готовность.

В течение суток оставалось непонятным, откуда был нанесен удар и была ли это именно умышленная атака россии, которая в тот же день нанесла самый массовый в истории удар по Украине. Предварительные анализы указывают на то, что взрыв, вероятно, был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны, выпущенной для защиты территории Украины, заявили сегодня в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что россия несет окончательную ответственность, поскольку она продолжает войну против Украины. Польский премьер Моравецкий тоже заявил, что украинские силы совершили ракетный огонь для сбивания российских ракет, а причина трагедии в Пшеводове – это агрессия россии против Украины.

Объясняем, о чем идет речь в статьях 4 и 5, и применялись ли они когда-нибудь.

Что такое 5 статья?

НАТО был основан еще в 1949 году для защиты Европы от советских нападений во время холодной войны, с тех пор членство выросло из 12 до 30 стран, а организация стала символом партнерства между Северной Америкой и Европой на основе как политических, так и экономических ценностей.

Статья 5 является обещанием коллективной обороны, которое объединяет страны-члены, обязывая их защищать друг друга и создавая дух солидарности. Согласно этому пункту, нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. Этот пункт увеличивает риски для любого потенциального агрессора, поскольку предусматривает ответный удар всех участников.

Эта статья применялась только один раз в истории после теракта 11 сентября 2001 года, в результате атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон. НАТО использовала самолеты Бортовой системы предупреждения и контроля для патрулирования неба над США. Далее последовал мониторинг кораблей в Средиземном море, участие в войне в Афганистане и обучение иракских солдат.

Что такое 4 статья?

После взрыва также высказывались предположения, что в качестве альтернативы Польша может применить статью 4 учредительного договора НАТО, позволяющую странам-членам выносить любой вопрос, особенно связанный с безопасностью, для обсуждения в Североатлантическом совете (органе принятия политических решений альянса).

Статья 4 предусматривает способ для союзников консультироваться друг с другом, если кто-либо из них считает, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой. Консультации могут принимать разные формы от обмена информацией до обсуждения общей политики. Государства не обязаны действовать, если применяется статья 4, хотя обсуждение может привести к решению совместных действий НАТО.

Эта статья использовалась чаще – уже 7 раз. Например, четвертую статью использовали для проведения встреч Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Румыния и Словакия после того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале.

Ранее, в 2015 году, статью 4 применила Турция после того, как по меньшей мере 30 человек погибли в результате теракта смертника у ее границы с Сирией. Тогда турецкое правительство заявило, что хочет проинформировать своих союзников о мерах, предпринимаемых в ответ на атаку. Однако каких-либо других действий НАТО, кроме осуждения теракта, не было.

Сегодня RMF FM сообщало со ссылкой на окружение президента Анджея Дуды, что у Томаша Шатковского, представителя Польши в НАТО, готова заявка на активацию статьи 4, но он не будет представлять ее на сегодняшнем заседании Североатлантического совета. Премьер-министр Матеуш Моравецкий также отметил, что в такой ситуации, возможно, не будет необходимости активировать ст. 4 НАТО.

"Но этот инструмент все еще в наших руках", — добавил Моравецкий.

Как сообщал "Телеграф", 15 ноября россия осуществила самый масштабный в истории обстрел по Украине, нацеливаясь на объекты инфраструктуры во всех без исключения регионах. Атака была настолько серьезной, что без света осталась вся Харьковщина, в Тернопольской области отключили от электричества 90% потребителей, во Львове исчезли одновременно свет, интернет и горячая вода.

Из-за атаки на украинскую энергосистему вчера пострадала и соседняя Молдова, а из-за падения напряжения в результате обстрелов остановилась прокачка российского газа в Венгрию через трубопровод "Дружба".

Вечером выяснилось, что на ферму на территории Польши в шести километрах от украинской границы упала ракета, убив двух поляков. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что признаков умышленного нападения нет. Скорее всего, это был несчастный случай, есть вероятность, что это была украинская оборонная ракета. Между тем, ряд западных лидеров, в том числе Марк Рютте, Риши Сунак, Джастин Трюдо, заявили, что без атаки россии на Украину, падения ракеты в Польше не было бы.