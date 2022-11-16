Падіння ракети у Польщі. Що потрібно знати про 4 та 5 статті НАТО

Застосування цих статей залежить від того, що насправді сталося

Після влучання ракети по польській фермі у Пшеводові у світі заговорили про можливу відповідь НАТО та почали оцінювати, чи апелюватиме Польща до четвертої або п'ятої статей кодексу Північноатлантичного альянсу. Удар по країні мав шанси стати ключовим моментом у російсько-українській війні. Але вибір статті залежить від того, що насправді сталося. Поки що сили НАТО і польські підрозділи станом на зараз приведені в бойову готовність.

Протягом доби залишалося незрозумілим, звідки був завданий удар і чи була це саме навмисна атака росії, яка у той же день нанесла наймасовіший в історії удар по Україні. Попередні аналізи вказують на те, що вибух, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України, заявили сьогодні у НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що росія несе остаточну відповідальність, оскільки вона продовжує війну проти України. Польський прем'єр Моравецький теж заявив, що українські сили здійснили ракетний вогонь для збиття російських ракет, а причина трагедії в Пшеводові – це агресія росії проти України.

Пояснюємо, про що йде мова у статтях 4 і 5, та чи застосовувалися вони коли-небудь.

Що таке 5 стаття?

НАТО заснували ще у 1949 році для захисту Європи від радянських нападів під час холодної війни, з того часу членство зросло з 12 до 30 країн, а організація стала символом партнерства між Північною Америкою та Європою на основі як політичних, так і економічних цінностей.

Стаття 5 є обіцянкою колективної оборони, яка, об’єднує країн-членів, зобов’язуючи їх захищати один одного та створюючи дух солідарності. Згідно з цим пунктом, напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх. Цей пункт збільшує ризики для будь-якого потенційного агресора, оскільки передбачає удар всіх учасників у відповідь.

Ця стаття застосовувалася лише один раз в історії — після теракту 11 вересня 2001 року, внаслідок атаки на Всесвітній торговий центр і Пентагон. НАТО використовував літаки Бортової системи попередження та контролю для патрулювання неба над США. Далі був моніторинг кораблів у Середземному морі, участь у війні в Афганістані та навчання іракських солдатів.

Що таке 4 стаття?

Після вибуху також висловлювалися припущення, що в якості альтернативи Польща може застосувати статтю 4 установчого договору НАТО, яка дозволяє країнам-членам виносити будь-яке питання, особливо пов’язане з безпекою, для обговорення в Північноатлантичній раді (органі прийняття політичних рішень альянсу).

Стаття 4 передбачає спосіб для союзників консультуватися один з одним, якщо будь-хто із них вважає, що територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебуває під загрозою. Консультації можуть приймати різні форми від обміну інформацією до обговорення спільної політики. Держави не зобов’язані діяти, якщо застосовується стаття 4, хоча обговорення може призвести до рішення про спільні дії НАТО.

Ця стаття використовувалася частіше — вже 7 разів. Наприклад, четверту статтю використали для проведення зустрічей Латвія, Литва, Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Румунія та Словаччина після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому.

Раніше, у 2015 році, статтю 4 застосувала Туреччина після того, як щонайменше 30 людей загинули в результаті теракту смертника біля її кордону з Сирією. Тоді турецький уряд заявив, що хоче поінформувати своїх союзників про заходи, які вживає у відповідь на атаку. Однак якихось інших дій НАТО, окрім засудження теракту, не було.

Сьогодні RMF FM повідомляло із посиланням на оточення президента Анджея Дуди, що Томаш Шатковський, представник Польщі в НАТО, має готову заявку на активацію статті 4, але він не представлятиме її на сьогоднішньому засіданні Північноатлантичної ради. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький також зазначив, що в такій ситуації можливо не буде необхідності активувати ст. 4 НАТО.

"Але цей інструмент все ще в наших руках", — додав Моравецький.

Як повідомляв "Телеграф", 15 листопада росія завдала наймасштабнішого в історії обстрілу по Україні, націлюючись на об'єкти інфраструктури у всіх без винятку регіонах. Атака була настільки серйозною, що без світла лишилася вся Харківщина, на Тернопільщині відключили від електрики 90% споживачів, у Львові зникли одночасно світло, інтернет та гаряча вода.

Через атаку на українську енергосистему вчора постраждала і сусідня Молдова, а через падіння напруги внаслідок обстрілів зупинилась прокачка російського газу в Угорщину через трубопровід "Дружба".

Ввечері з'ясувалося, що на ферму на території Польщі за шість кілометрів від українського кордону впала ракета, вбивши двох поляків. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ознак навмисного нападу немає. Швидше за все, це був нещасний випадок, є велика ймовірність, що це була українська оборонна ракета. Тимчасом ряд західних лідерів, в тому числі Марк Рютте, Ріші Сунак, Джастін Трюдо, заявили, що без атаки росії на Україну, падіння ракети у Польщі не було б.