Президент Венгрии едет к Зеленскому — поможет ли это вырвать Будапешт из объятий путина

Эксперты рассказали "Телеграфу", сумеет ли Украина оставить россию без союзника в ЕС

В ближайшее время в Киев с визитом приедет президент Венгрии Каталин Новак, инаугурация которой состоялась в мае этого года. Тогда новая глава государства обрушилась на россию с серьезными обвинениями.

Если Новак действительно приедет – это станет первым визитом руководителей Венгрии в Украину с начала широкомасштабной российской агрессии.

При этом отношения Киева и Будапешта остаются непростыми, в том числе из-за отказа венгерских властей поддерживать многие антироссийские санкции ЕС, а также на фоне "закидонов" венгерского премьера Орбана типа недавнего случая с шарфиком, на котором была изображена карта "Великой Венгрии", куда вошли части Украины и Австрии.

Эксперты рассказали "Телеграфу", может ли визит Каталин Новак или те же закарпатские венгры способствовать улучшению отношений между Киевом и Будапештом, а также – есть ли шанс выдернуть Венгрию из российских объятий.

В Венгрии правит бал не Новак, а Орбан, а Орбаном правит Кремль

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли сомневается, что визит Новак будет иметь практические результаты, учитывая ограниченность полномочий президента Венгрии.

"Исполнительная власть сконцентрирована в руках премьера Орбана, который проводит откровенно антиукраинскую – пророссийскую политику. Он постоянно блокирует санкции против рф, включая даже, казалось бы, такие не важные для экономики, как санкции против патриарха РПЦ Кирилла.

Это при том, что Венгрия является католической страной, а не православной. Как говорится, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Так что во время визита возможны некие ритуальные заявления, видимость налаживания диалога. Не более", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, данный визит в какой-то мере необходим самой Венгрии, которая внутри ЕС всё больше подвергается критике.

"Звучат даже призывы об исключении данной страны, по крайней мере, из механизмов принятия решений на уровне Евросоюза (учитывая ее абсолютно пророссийскую политику). То же самое касается и действий официального Будапешта в рядах НАТО. Так что, повторюсь, этот визит во многом связан с необходимостью создания иллюзии для ЕС и Альянса, что Венгрия якобы пытается наладить диалог с Украиной", – поясняет Максим Яли.

Что касается закарпатских венгров, значительная часть которых имеет венгерское гражданство, то вряд ли они могут стать мостиком между Киевом и Будапештом, считает политолог.

"Напомню, что принятый Верховной Радой закон о языке стал триггером ухудшения отношений между Украиной и Венгрией. И недавнее появление премьера Орбана в шарфике с изображением карты "Великой Венгрии", на которой украинское Закарпатье включено в Венгрию, как раз подтверждает имперские амбиции Орбана. Он, по большому счету, исповедует ту же политику, что и путин, – ресентимент (чувство враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач, бессильная зависть, "тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе". — Ред.), имперские комплексы и так далее. Таким образом Орбан, как и путин, играет на настроениях части своего общества", – подчеркивает эксперт.

Максим Яли уверен – пока на посту премьера находится Орбан, который в мае переизбрался в очередной раз, а его партия "Фидес" в апреле одержала убедительную победу на парламентских выборах, вряд ли стоит уповать на то, что Венгрию удастся вырвать из объятий рф.

"Слишком большие ресурсы Кремлем были влиты в Орбана и его партию, – отмечает политолог. – Плюс – скидки на поставки российских газа, нефти. К тому же есть серьезные подозрения, что у Кремля на Орбана имеется солидный компромат. Чтобы проводить такую политику, какую проводит он, рискуя потерять финансирование со стороны ЕС, рискуя национальными интересами, осуществляя раскол среди лидеров европейских элит практически на каждом голосовании по поводу антироссийских санкций (даже до полномасштабного вторжения рф в Украине), – нужно иметь некие личные мотивы".

Визит без прорыва, но не без позитива

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Вряд ли визит венгерского президента станет прорывом в отношениях между нашими странами. Проблема в том, что реальная власть в Венгрии принадлежит премьеру Орбану и его партии "Фидес". А их позиция известна и неизменна".

В то же время, продолжает эксперт, сам факт приезда Каталин Новак – это позитив.

"Она увидит своими глазами последствия войны, развязанной рашистами. И донесет увиденное до венгерской аудитории", – поясняет Вадим Трюхан.

Он считает, что вряд ли венгерская президент будет извиняться за антиукраинские выходки Орбана. Однако какие-то заверения в непринятии российской агрессии и приверженности венгров международному праву мы услышим, прогнозирует эксперт.

"Нашим дипломатам, безусловно, следует активизироваться на венгерском направлении, – считает Вадим Трюхан. – Работы там – непочатый край".