Президент Угорщини їде до Зеленського — чи допоможе це вирвати Будапешт з обіймів путіна

Експерти розповіли "Телеграфу", чи зможе Україна залишити росію без союзника в ЄС

Найближчим часом до Києва з візитом приїде президент Угорщини Каталін Новак, інавгурація якої відбулася у травні цього року. Тоді нова глава держави обрушилася на росію з серйозними звинуваченнями.

Якщо Новак справді приїде – це стане першим візитом керівників Угорщини до України від початку широкомасштабної російської агресії.

При цьому відносини Києва і Будапешта залишаються непростими, у тому числі через відмову угорської влади підтримувати багато антиросійських санкцій ЄС, а також на тлі "закидонів" угорського прем’єра Орбана типу нещодавнього випадку з шарфиком, на якому було зображено карту "Великої Угорщини", куди увійшли частини України та Австрії.

Експерти розповіли "Телеграфу", чи може візит Каталін Новак або ті ж закарпатські угорці сприяти покращенню відносин між Києвом і Будапештом, а також – чи є шанс вирвати Угорщину з російських обіймів.

В Угорщині править бал не Новак, а Орбан, а Орбаном править Кремль

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі сумнівається, що візит Новак матиме практичні результати з огляду на обмеженість повноважень президента Угорщини.

"Виконавча влада сконцентрована в руках прем’єра Орбана, який проводить відверто антиукраїнську — проросійську політику. Він постійно блокує санкції проти рф, включаючи навіть, здавалося б, такі не важливі для економіки, як санкції проти патріарха РПЦ Кирила.

Це при тому, що Угорщина є католицькою країною, а не православною. Як кажуть, ніколи ще Штірліц не був такий близький до провалу. Тож під час візиту можливі якісь ритуальні заяви, видимість налагодження діалогу. Не більше", – прогнозує експерт.

На його думку, цей візит певною мірою необхідний самій Угорщині, яку всередині ЄС дедалі більше критикують.

"Звучать навіть заклики про виключення цієї країни, принаймні, з механізмів прийняття рішень на рівні Євросоюзу (з огляду на її абсолютно проросійську політику). Те саме стосується й дій офіційного Будапешта в лавах НАТО. Отже, повторюся, цей візит багато в чому пов’язаний із необхідністю створення ілюзії для ЄС та Альянсу, що Угорщина нібито намагається налагодити діалог з Україною", – пояснює Максим Ялі.

Щодо закарпатських угорців, значна частина яких має угорське громадянство, то навряд чи вони можуть стати містком між Києвом та Будапештом, вважає політолог.

"Нагадаю, що ухвалений Верховною Радою закон про мову став тригером погіршення відносин між Україною та Угорщиною. І нещодавня поява прем’єра Орбана у шарфику із зображенням карти "Великої Угорщини", на якій українське Закарпаття включено до Угорщини, якраз підтверджує імперські амбіції Орбана. Він, за великим рахунком, сповідує ту ж політику, що й путін, – ресентимент (почуття ворожості до того, кого суб’єкт вважає причиною своїх невдач, безсила заздрість, "тяжка свідомість марності спроб підвищити свій статус у житті чи суспільстві". — Ред.), імперські комплекси тощо. Таким чином Орбан, як і путін, грає на настроях частини свого суспільства", – наголошує експерт.

Максим Ялі впевнений — поки на посаді прем’єра знаходиться Орбан, який у травні переобрався в чергове, а його партія "Фідес" у квітні здобула переконливу перемогу на парламентських виборах, навряд чи варто сподіватися, що Угорщину вдасться вирвати з обіймів росії.

"Занадто великі ресурси Кремлем були влиті в Орбана та його партію, – зазначає політолог. – Плюс – знижки на постачання російських газу, нафти. До того ж є серйозні підозри, що Кремль на Орбана має солідний компромат. Щоб проводити таку політику, яку проводить він, ризикуючи втратити фінансування з боку ЄС, ризикуючи національними інтересами, здійснюючи розкол серед лідерів європейських еліт практично на кожному голосуванні щодо антиросійських санкцій (навіть до повномасштабного вторгнення росії в Україні), – потрібно мати певні особисті мотиви".

Візит без прориву, але не без позитиву

Ексдипломат, політичний експерт, замкомандира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан розмірковує так:

"Навряд чи візит угорського президента стане проривом у відносинах між нашими країнами. Проблема в тому, що реальна влада в Угорщині належить прем’єру Орбану та його партії "Фідес". А їхня позиція відома і незмінна".

Натомість, продовжує експерт, сам факт приїзду Каталін Новак – це позитив.

"Вона побачить на власні очі наслідки війни, розв’язаної рашистами. І донесе побачене до угорської аудиторії", — пояснює Вадим Трюхан.

Він вважає, що навряд чи угорський президент вибачатиметься за антиукраїнські витівки Орбана. Проте якісь запевнення у неприйнятті російської агресії та прихильності угорців до міжнародного права ми почуємо, прогнозує експерт.

"Нашим дипломатам, безумовно, слід активізуватися на угорському напрямі, – вважає Вадим Трюхан. – Роботи там – сила-силенна".