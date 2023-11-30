Есть ли на Западе усталость от войны? Интервью с главой МИД Эстонии

И в НАТО, и в ЕС точно знают, что угроза войны с Россией вполне реальна

Балтийские страны оказывают Украине невероятную поддержку в войне с врагом. Неоправданная российская агрессия заставила страны НАТО пересмотреть подходы к обороне и готовиться к реальной войне с Россией. На полях саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе "Телеграфу" удалось пообщаться с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной и обсудить наиболее важные вопросы — снижение интереса к Украине, возможность прямого конфликта НАТО с Россией и российские провокации на границах со странами-соседками.

"Украина воюет не только за нас, но и вместо нас"

— В первую очередь хочу поблагодарить вас и весь народ Эстонии за постоянную мощную поддержку Украины, это очень важно для нас. За последние 10 лет мы действительно увидели, кто наш партнер, кто наш настоящий брат.

— Это мы должны поблагодарить вас, потому что вы боретесь. И боретесь не только за нас, но и вместо нас. Конечно, продолжается ваша борьба за свою свободу, независимость, территорию и собственную жизнь, но это также борьба и за наши ценности.

В 2016—2017 годах я был министром обороны, и по другую сторону границы мы видели более 120 тысяч российских военных, готовых выдвинуться примерно за 48 часов. Сейчас этих войск уже нет, в основном их отправили воевать в Украину, и они были уничтожены украинской армией. Я везде подчеркиваю — Украина борется не только за нас, но и вместо нас. Именно поэтому мы отдаем все, что у нас есть – вооружение, военную технику и прочее. Потому что нам сейчас не нужно это использовать, вы вынуждены использовать все это вместо нас.

— Ваш коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на складах НАТО есть оружие, которое может обеспечить технологический прорыв и стать гейм-чейнджером войны в Украине. Но его почему-то нам не передают. О каких типах вооружения может идти речь и есть ли шансы изменить позицию стран — членов НАТО по этому вопросу?

– Я не знаю, о каком именно оружии говорил мой хороший друг Габриэлюс. Мы должны понимать, что НАТО является оборонной организацией и вопрос о том, что члены Альянса как страны делают для Украины. Мы делаем многое, но, конечно, могли бы делать больше. Сейчас мы должны отдать все, что у нас есть, чтобы ускорить победу ВСУ на поле боя. Возникает проблема с возможностями оборонного комплекса и его промышленным потенциалом. В частности, в Европе действительно есть проблема с боеприпасами. Именно поэтому Эстония инициировала план ЕС по миллиону боеприпасов, но пока он не завершен. Впрочем, я согласен с моим литовским коллегой, что мы все должны делать больше для Украины.

— На полях саммита все чаще используют слово "переговоры". Изменился ли вектор дискуссии с вашими коллегами по НАТО в этом направлении?

— Только Украина будет решать, начинать ли переговоры с Россией и когда именно это делать. Мы должны сосредоточиться на поддержке Украины для борьбы и победы в войне. Я не видел никакой причины для переговоров с россиянами, по моему мнению, это невозможно.

Совместно с министрами иностранных дел Литвы и Латвии, а также с нашим украинским коллегой Дмитрием Кулебой мы решили не участвовать во встрече глав МИД ОБСЕ в Скопье , потому что туда пригласили Сергея Лаврова. Мы не можем себе представить, что будем сидеть и что-то обсуждать за столом с Лавровым, в то время когда россияне совершают военные преступления, устраивают геноцид, депортацию украинских детей и другие ужасы. В таких условиях невозможно говорить с россиянами о будущей архитектуре безопасности Европы. Мы должны думать, как оградить Европу от россиян.

Главы МИД Балтийских стран (слева направо) — Габриэлюс Ландсбергис (Литва), Кришьянис Кариньш (Латвия) и Маргус Цахкна (Эстония)

— Видите ли вы попытки наших партнеров склонить Украину к замораживанию конфликта?

— Откровенно говоря, сейчас я не вижу таких попыток. На мой взгляд, вопрос заключается в том, сколько помощи мы можем предоставить Украине прямо сейчас. По сравнению с началом вторжения произошло увеличение разнообразной поддержки Украины, сейчас, я думаю, заработает так называемая "германская машина поддержки". Объемы поставок из этой страны сильно выросли, как и из ряда других стран. Да, действительно, есть определенная политическая дискуссия в США из-за выборов в этой стране, но, я думаю, что США также примут пакет помощи Украине и продолжат поддержку.

— Замечаете ли вы усталость от войны на Западе?

— Я ее не ощущаю. Об этом часто говорят и спрашивают меня, но если мы посмотрим на реальные цифры, то поддержка Украины есть. Второй важный момент касается расширения ЕС: в декабре мы планируем принять важное решение и начать официальный переговорный процесс по членству Украины в Евросоюзе. Это важный политический момент. Конечно, сейчас речь не идет о вступлении Украины в НАТО, в условиях войны это невозможно. Но НАТО поддерживает Украину, и эта поддержка будет продолжена.

"Мы готовы закрывать границу от мигрантов и воевать с Россией, если она нападет"

— На мой вопрос о подготовке к условной Третьей мировой войне генсек Столтенберг ответил, что одна из задач НАТО — недопущение эскалации. Есть ли у Эстонии и НАТО в целом план на случай продолжения агрессивных действий России, например, против стран — участниц Альянса?

— Да, конечно, у нас есть план. У нас есть 5-я статья, где четко прописано — один за всех, все за одного. Эстония — приграничная страна, поэтому было увеличено количество войск НАТО в нашем регионе, также привлекаются новые технологии, разведка и так далее. Этим летом в Вильнюсе мы приняли планы обороны. Конечно, я не могу публично раскрывать их, но уверенно могу сказать, что мы готовы бороться за нашу землю с первой секунды, если Россия вздумает попробовать нас захватить.

— Есть много дискуссий о скорости реакции НАТО по 5-й статье. Основной тезис, что, пока партнеры по НАТО отреагируют и пришлют свои войска, Путин сможет захватить если не целые страны, например, Балтии, то их значительные части.

— Войска НАТО уже там. Будьте уверены.

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Брюсселе

— Как война России против Украины изменила стратегию защиты Балтийских стран?

— Мы десятилетиями громко заявляли о реальной угрозе России. С началом войны против Украины фактически весь западный мир понял, что это действительно реально. Главное изменение состоит в том, что у нас есть реальные войска, у нас есть реальные планы, у нас есть реальные возможности, у нас есть реальные командные линии, чтобы действовать сразу и быстро. Все находящиеся на границе войска НАТО знают, что в случае агрессии против страны — члена Альянса они в первую же секунду пойдут на войну. Это большое изменение менталитета, а также возможностей и готовности воевать. Мы стали больше инвестировать в оборону. На следующий год Эстония планирует потратить на оборону около 3,2% ВВП. Нам приходится повышать налоги для наших граждан, но они готовы платить больше, потому что понимают серьезность угрозы. 24 февраля 2022 года весь мир получил тревожный звонок, теперь и в НАТО, и в ЕС точно знают, что эта угроза не фантомная, а вполне реальная.

— Как европейцы в дальнейшем планируют реагировать на продолжение миграционного кризиса, который разгоняет Россия?

— Я не называю это миграционным кризисом, а считаю это гибридной атакой со стороны России. И мы уже неоднократно были свидетелями таких действий на протяжении последних нескольких лет. Сейчас мишенью для атаки является Финляндия, и эта страна полностью закрыла границу с Россией. Мы очень тесно сотрудничаем со всеми приграничными государствами, и мы готовы закрыть границы, если это необходимо.

Но мы также должны публично сказать, что это нападение. Россия использует для этого невинных людей. Если будут жертвы, погибшие люди при попытке прорыва границы с Финляндией, ответственность за это будет нести Москва, а не Хельсинки. Мы готовы действовать, Эстония готова закрывать границы и защищать свои территории от этой гибридной атаки.