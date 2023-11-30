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Есть ли на Западе усталость от войны? Интервью с главой МИД Эстонии

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Автор
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

И в НАТО, и в ЕС точно знают, что угроза войны с Россией вполне реальна

Балтийские страны оказывают Украине невероятную поддержку в войне с врагом. Неоправданная российская агрессия заставила страны НАТО пересмотреть подходы к обороне и готовиться к реальной войне с Россией. На полях саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе "Телеграфу" удалось пообщаться с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной и обсудить наиболее важные вопросы — снижение интереса к Украине, возможность прямого конфликта НАТО с Россией и российские провокации на границах со странами-соседками.

"Украина воюет не только за нас, но и вместо нас"

В первую очередь хочу поблагодарить вас и весь народ Эстонии за постоянную мощную поддержку Украины, это очень важно для нас. За последние 10 лет мы действительно увидели, кто наш партнер, кто наш настоящий брат.

— Это мы должны поблагодарить вас, потому что вы боретесь. И боретесь не только за нас, но и вместо нас. Конечно, продолжается ваша борьба за свою свободу, независимость, территорию и собственную жизнь, но это также борьба и за наши ценности.

В 2016—2017 годах я был министром обороны, и по другую сторону границы мы видели более 120 тысяч российских военных, готовых выдвинуться примерно за 48 часов. Сейчас этих войск уже нет, в основном их отправили воевать в Украину, и они были уничтожены украинской армией. Я везде подчеркиваю — Украина борется не только за нас, но и вместо нас. Именно поэтому мы отдаем все, что у нас есть – вооружение, военную технику и прочее. Потому что нам сейчас не нужно это использовать, вы вынуждены использовать все это вместо нас.

Ваш коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на складах НАТО есть оружие, которое может обеспечить технологический прорыв и стать гейм-чейнджером войны в Украине. Но его почему-то нам не передают. О каких типах вооружения может идти речь и есть ли шансы изменить позицию стран — членов НАТО по этому вопросу?

– Я не знаю, о каком именно оружии говорил мой хороший друг Габриэлюс. Мы должны понимать, что НАТО является оборонной организацией и вопрос о том, что члены Альянса как страны делают для Украины. Мы делаем многое, но, конечно, могли бы делать больше. Сейчас мы должны отдать все, что у нас есть, чтобы ускорить победу ВСУ на поле боя. Возникает проблема с возможностями оборонного комплекса и его промышленным потенциалом. В частности, в Европе действительно есть проблема с боеприпасами. Именно поэтому Эстония инициировала план ЕС по миллиону боеприпасов, но пока он не завершен. Впрочем, я согласен с моим литовским коллегой, что мы все должны делать больше для Украины.

На полях саммита все чаще используют слово "переговоры". Изменился ли вектор дискуссии с вашими коллегами по НАТО в этом направлении?

— Только Украина будет решать, начинать ли переговоры с Россией и когда именно это делать. Мы должны сосредоточиться на поддержке Украины для борьбы и победы в войне. Я не видел никакой причины для переговоров с россиянами, по моему мнению, это невозможно.

Совместно с министрами иностранных дел Литвы и Латвии, а также с нашим украинским коллегой Дмитрием Кулебой мы решили не участвовать во встрече глав МИД ОБСЕ в Скопье, потому что туда пригласили Сергея Лаврова. Мы не можем себе представить, что будем сидеть и что-то обсуждать за столом с Лавровым, в то время когда россияне совершают военные преступления, устраивают геноцид, депортацию украинских детей и другие ужасы. В таких условиях невозможно говорить с россиянами о будущей архитектуре безопасности Европы. Мы должны думать, как оградить Европу от россиян.

Главы МИД Балтийских стран — Габриэлюс Ландсбергис (Литва), Кришьянис Кариньш (Латвия) и Маргус Цахкна (Эстония)
Главы МИД Балтийских стран (слева направо) — Габриэлюс Ландсбергис (Литва), Кришьянис Кариньш (Латвия) и Маргус Цахкна (Эстония)

Видите ли вы попытки наших партнеров склонить Украину к замораживанию конфликта?

— Откровенно говоря, сейчас я не вижу таких попыток. На мой взгляд, вопрос заключается в том, сколько помощи мы можем предоставить Украине прямо сейчас. По сравнению с началом вторжения произошло увеличение разнообразной поддержки Украины, сейчас, я думаю, заработает так называемая "германская машина поддержки". Объемы поставок из этой страны сильно выросли, как и из ряда других стран. Да, действительно, есть определенная политическая дискуссия в США из-за выборов в этой стране, но, я думаю, что США также примут пакет помощи Украине и продолжат поддержку.

Замечаете ли вы усталость от войны на Западе?

— Я ее не ощущаю. Об этом часто говорят и спрашивают меня, но если мы посмотрим на реальные цифры, то поддержка Украины есть. Второй важный момент касается расширения ЕС: в декабре мы планируем принять важное решение и начать официальный переговорный процесс по членству Украины в Евросоюзе. Это важный политический момент. Конечно, сейчас речь не идет о вступлении Украины в НАТО, в условиях войны это невозможно. Но НАТО поддерживает Украину, и эта поддержка будет продолжена.

"Мы готовы закрывать границу от мигрантов и воевать с Россией, если она нападет"

На мой вопрос о подготовке к условной Третьей мировой войне генсек Столтенберг ответил, что одна из задач НАТО — недопущение эскалации. Есть ли у Эстонии и НАТО в целом план на случай продолжения агрессивных действий России, например, против стран — участниц Альянса?

— Да, конечно, у нас есть план. У нас есть 5-я статья, где четко прописано — один за всех, все за одного. Эстония — приграничная страна, поэтому было увеличено количество войск НАТО в нашем регионе, также привлекаются новые технологии, разведка и так далее. Этим летом в Вильнюсе мы приняли планы обороны. Конечно, я не могу публично раскрывать их, но уверенно могу сказать, что мы готовы бороться за нашу землю с первой секунды, если Россия вздумает попробовать нас захватить.

Есть много дискуссий о скорости реакции НАТО по 5-й статье. Основной тезис, что, пока партнеры по НАТО отреагируют и пришлют свои войска, Путин сможет захватить если не целые страны, например, Балтии, то их значительные части.

— Войска НАТО уже там. Будьте уверены.

Ярослав Жаренов и Маргус Цахкна
Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Брюсселе

Как война России против Украины изменила стратегию защиты Балтийских стран?

— Мы десятилетиями громко заявляли о реальной угрозе России. С началом войны против Украины фактически весь западный мир понял, что это действительно реально. Главное изменение состоит в том, что у нас есть реальные войска, у нас есть реальные планы, у нас есть реальные возможности, у нас есть реальные командные линии, чтобы действовать сразу и быстро. Все находящиеся на границе войска НАТО знают, что в случае агрессии против страны — члена Альянса они в первую же секунду пойдут на войну. Это большое изменение менталитета, а также возможностей и готовности воевать. Мы стали больше инвестировать в оборону. На следующий год Эстония планирует потратить на оборону около 3,2% ВВП. Нам приходится повышать налоги для наших граждан, но они готовы платить больше, потому что понимают серьезность угрозы. 24 февраля 2022 года весь мир получил тревожный звонок, теперь и в НАТО, и в ЕС точно знают, что эта угроза не фантомная, а вполне реальная.

Как европейцы в дальнейшем планируют реагировать на продолжение миграционного кризиса, который разгоняет Россия?

— Я не называю это миграционным кризисом, а считаю это гибридной атакой со стороны России. И мы уже неоднократно были свидетелями таких действий на протяжении последних нескольких лет. Сейчас мишенью для атаки является Финляндия, и эта страна полностью закрыла границу с Россией. Мы очень тесно сотрудничаем со всеми приграничными государствами, и мы готовы закрыть границы, если это необходимо.

Но мы также должны публично сказать, что это нападение. Россия использует для этого невинных людей. Если будут жертвы, погибшие люди при попытке прорыва границы с Финляндией, ответственность за это будет нести Москва, а не Хельсинки. Мы готовы действовать, Эстония готова закрывать границы и защищать свои территории от этой гибридной атаки.

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#Украина-НАТО #НАТО #Саммит НАТО