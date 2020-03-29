Коронавирус в стране: Китай опасается второй волны заболевания

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая заявили, что в стране может начаться вторая волна пандемии коронавируса из-за увеличения количества заражения у людей, вернувшихся из-за границы.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель комиссии по здравоохранению страны Ми Фенг отметил, что за последнюю неделю в Китае зафиксировали 313 новых случаев коронавируса у людей, приехавших из-за границы, и шесть подтвержденных случаев внутренней передачи.
"В Китае уже в целом 693 случая, поступающих из-за границы, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", – сказал Фенг.
Как сообщалось ранее, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
Напомним:
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