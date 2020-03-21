Мировая пандемия: Ватикан отпустил грехи врачам и зараженным Covid-19

Ватикан отпустил грехи католикам, заразившихся коронавирусом, а также их семьям, лечащим врачам и другим людям, кто за ними ухаживает, рискуя заразиться.
Об этом говорится в постановлении Апостольской пенитенциарии.
"Дар особой снисходительности (пленарное прощение грехов - ред.) предоставляется верующим, страдающим от болезни Covid-19, широко известной как коронавирус, а также работникам здравоохранения, членам семей и всем тем, кто в любом качестве, в том числе посредством молитвы, заботится о них", - говорится в постановлении.
Для отпущения грехов пребывающим на карантине или в самоизоляции не нужно будет присутствовать на очной исповеди. Им будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы и Писание, и быть в мыслях чистыми от грехов.
Кроме того Святой престол пообещал отпустить грехи умирающим католикам, если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.
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О ситуации в мире:
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