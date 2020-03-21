Мировая пандемия: Ватикан отпустил грехи врачам и зараженным Covid-19

Новости мира:Ватикан сообщил, что отпустил врачам и больным с коронавирусом все грехи.

Ватикан отпустил грехи католикам, заразившихся коронавирусом, а также их семьям, лечащим врачам и другим людям, кто за ними ухаживает, рискуя заразиться.

Об этом говорится в постановлении Апостольской пенитенциарии.

"Дар особой снисходительности (пленарное прощение грехов - ред.) предоставляется верующим, страдающим от болезни Covid-19, широко известной как коронавирус, а также работникам здравоохранения, членам семей и всем тем, кто в любом качестве, в том числе посредством молитвы, заботится о них", - говорится в постановлении.

Для отпущения грехов пребывающим на карантине или в самоизоляции не нужно будет присутствовать на очной исповеди. Им будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы и Писание, и быть в мыслях чистыми от грехов.

Кроме того Святой престол пообещал отпустить грехи умирающим католикам, если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы.

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 21 марта 2020 в Украине насчитывалось 41 заразившихся, из них умерших — 3.

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