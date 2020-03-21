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В Италии жертвами коронавируса стали 793 человек

В Италии жертвами коронавируса стали 793 человек
22:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Италии за все время от коронавируса умерли 4825 человек.

Общее количество умерших от острой респираторной болезни Сovid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Италии в субботу достигло 4 тыс. 825 человек, сообщает статистический портал Worldometer.

Так, в субботу от Сovid-19 в Италии умерло 793 человека. Кроме того, количество новых зарегистрированных случаев заболевания составило 6 тыс. 557. Среди общего числа заболевших 53 тыс. 578 в тяжелом состоянии, согласно данным портала, 2 тыс. 857 человек.

В Китае за сутки умерло 7 человек и общее количество жертв составляет 3 тыс 255.

В Иране умерло за последние сутки 123 человека и общее количество жертв составляет 1 тыс. 556 человек.

В Испании за сутки умерло 285 человек и общее количество составляет 1 тыс. 378 человек.

О ситуации в мире: 

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Италия, Испания, Иран, Коронавирус, СОVID-19.
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