В Италии жертвами коронавируса стали 793 человек

Общее количество умерших от острой респираторной болезни Сovid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Италии в субботу достигло 4 тыс. 825 человек, сообщает статистический портал Worldometer.
Так, в субботу от Сovid-19 в Италии умерло 793 человека. Кроме того, количество новых зарегистрированных случаев заболевания составило 6 тыс. 557. Среди общего числа заболевших 53 тыс. 578 в тяжелом состоянии, согласно данным портала, 2 тыс. 857 человек.
В Китае за сутки умерло 7 человек и общее количество жертв составляет 3 тыс 255.
В Иране умерло за последние сутки 123 человека и общее количество жертв составляет 1 тыс. 556 человек.
В Испании за сутки умерло 285 человек и общее количество составляет 1 тыс. 378 человек.
О ситуации в мире:
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