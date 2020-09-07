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Боррель об арестах оппозиции: Власть должна прекратить запугивать граждан

Боррель об арестах оппозиции: Власть должна прекратить запугивать граждан
16:10 Сегодня Телеграф
Жозеп Боррель отреагировал на последние события в Беларуси, в частности, похищение соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой.

Аресты представителей оппозиции в Беларуси являются неприемлемыми.

Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Соответствующий пост политик обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

"Произвольные аресты и похищения по политическим мотивам, учитывая грубые действия в отношении Андрея Ягорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, неприемлемы. Власть должна прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства", - заявил Боррель.

Сегодня утром белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову

На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.

Митинги в Беларуси: в Минске силовики задержали еще одного члена Координационного совета

Что происходит в Беларуси?

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

В Кремле заявили, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.

Больше новостей по данной теме можно почитать по тегу "Беларусь"

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Все по теме:

ЕС, Беларусь, Протесты, Жозеп Боррель.

Автор:

Телеграф
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