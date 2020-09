Боррель об арестах оппозиции: Власть должна прекратить запугивать граждан

Аресты представителей оппозиции в Беларуси являются неприемлемыми.

Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Соответствующий пост политик обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

"Произвольные аресты и похищения по политическим мотивам, учитывая грубые действия в отношении Андрея Ягорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, неприемлемы. Власть должна прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства", - заявил Боррель.

Arbitrary arrests and kidnappings on political grounds in Belarus, including this morning's brutal actions against Andrei Yahorau, Irina Sukhiy & Maria Kalesnikova, are unacceptable. State authorities must stop intimidating citizens & violating their own laws and int. obligations

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 7, 2020