Боррель об арестах оппозиции: Власть должна прекратить запугивать граждан

Жозеп Боррель отреагировал на последние события в Беларуси, в частности, похищение соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой.

Аресты представителей оппозиции в Беларуси являются неприемлемыми.

Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Соответствующий пост политик обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

"Произвольные аресты и похищения по политическим мотивам, учитывая грубые действия в отношении Андрея Ягорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, неприемлемы. Власть должна прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства", - заявил Боррель.

Arbitrary arrests and kidnappings on political grounds in Belarus, including this morning's brutal actions against Andrei Yahorau, Irina Sukhiy & Maria Kalesnikova, are unacceptable. State authorities must stop intimidating citizens & violating their own laws and int. obligations — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 7, 2020

Сегодня утром белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.

На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.

Что происходит в Беларуси?

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

В Кремле заявили, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.

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