Коронавирус: число заболевших в США близится к четырем тысячам

Количество случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки возросло на 221, общее число заболевших приближается к одной тысяче, сообщил губернатор Эндрю Куомо в понедельник на пресс-конференции.
По данным Куомо, на настоящий момент в штате Нью-Йорк насчитывается 950 заболевших, из них 463 человека из города Нью-Йорк и 220 - из округа Уэстчестер, где находится карантинная зона.
Губернатор отметил, что семь человек, зараженных вирусом, скончались.
По его словам, 158 человек (17% от общего числа заболевших) временно госпитализированы.
Куомо подчеркнул, что Нью-Йорк является штатом с самыми высокими в США показателями заражения коронавирусом. На втором месте находится штат Вашингтон (676 заболевших), на третьем - Калифорния (475 человек).
Всего в США на настоящий момент болеют коронавирусом 3 820 человек, известно о 67 летальных исходах.
Напомним:
С сегодняшнего дня президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.
Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.
С 16 марта во Львове и Одессе будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.
По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом.