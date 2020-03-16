Коронавирус: число заболевших в США близится к четырем тысячам

Новости мира:Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 950 человек, в целом в США - 3,82 тыс.

Количество случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки возросло на 221, общее число заболевших приближается к одной тысяче, сообщил губернатор Эндрю Куомо в понедельник на пресс-конференции.

По данным Куомо, на настоящий момент в штате Нью-Йорк насчитывается 950 заболевших, из них 463 человека из города Нью-Йорк и 220 - из округа Уэстчестер, где находится карантинная зона.

Губернатор отметил, что семь человек, зараженных вирусом, скончались.

По его словам, 158 человек (17% от общего числа заболевших) временно госпитализированы.

Куомо подчеркнул, что Нью-Йорк является штатом с самыми высокими в США показателями заражения коронавирусом. На втором месте находится штат Вашингтон (676 заболевших), на третьем - Калифорния (475 человек).

Всего в США на настоящий момент болеют коронавирусом 3 820 человек, известно о 67 летальных исходах.

Напомним:

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