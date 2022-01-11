"Убийцы" стиля: какие вещи заставляют вас выглядеть "дешево" (фото)

Если вы строите образ даже из дорогих и качественных вещей по заведомо устаревшим "модным правилам", результат будет так себе

Для того чтобы выглядет стильно, не нужна куча денег. Для того чтобы выглядеть дорого, не нужно вставать на несколько положенных друг на друга чемоданов, забитых живыми деньгами. Для того чтобы выглядеть актуально, не нужно обновлять гардероб каждый месяц. Достаточно знать несколько нехитрых закона визуального восприятия образа и, по возможности, их не нарушать.

Стилист vami.ideas на примере объяснила, какие вещи дешевят лук, а какие, наоборот, спасают.

"Куцые" вещи не актуальны, но играют на стороне "дешевого" образа. Полуприлегающий крой смотрится дороже.

Черные вещи сегмента масс-маркет нередко выглядят дешевле, чем, например, синие или вещи нейтральной палитры. Бесформенный крой и вещи без формы смотрятся дешевле, чем вещи из плотных и держащих форму тканей.

Нетипичные и, нередко, неуместные материалы и декор делают вещь визуально дешевле ее более "традиционного" аналога.

Принты — это отдельная история. Вычурные принты моментально роняют восприятие стоимости образа. А туту еще и материал с кроем подкачал.

Плотные телесные колготки с блеском, да еще и под туфли "с пальчиком", придадут налет рыночности любому образу. Как и 80% фантазийных колготок.

"Переваренные" джинсы, впрочем, как и 80% джинсов с декором выглядят дешево.

Лаконичная базовая обувь выглядит дороже, чем модели со сложным "дизайном".

Сумки из "дорогой" кожи с большим количеством декора выглядят дешевле, чем простые лаконичные модели жесткой формы.

Стоить отметить, что у некоторых модниц есть практика избавляться от ненужных вещей, накопившихся за долгие годы. Как подарить вторую жизнь любимой одежде — смотрите в нашем материале.