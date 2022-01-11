"Вбивці" стилю: які речі змушують вас виглядати "дешево" (фото)

Якщо ви будуєте образ навіть з дорогих та якісних речей за заздалегідь застарілими "модними правилами", результат буде так собі

Для того, щоб виглядати стильно, не потрібна купа грошей. Для того, щоб виглядати дорого, не потрібно вставати на кілька валіз, забитих живими грошима. Для того, щоб виглядати актуально, не потрібно оновлювати гардероб щомісяця. Достатньо знати декілька нехитрих законів візуального сприйняття образу і, по можливості, їх не порушувати.

Стиліст vami.ideas на прикладі пояснила, які речі здешевлюють лук, а які, навпаки, рятують.

"Куці" речі не актуальні, але грають на стороні "дешевого" образу. Напівприлеглий крій виглядає дорожче.

Чорні речі сегменту мас-маркет нерідко виглядають дешевшими, ніж, наприклад, сині або речі нейтральної палітри. Безформний крій і речі без форми виглядають дешевше, ніж речі із щільних тканин, що тримають форму.

Нетипові і, нерідко, недоречні матеріали і декор роблять річ візуально дешевшою за її більш "традиційний" аналог.

Принти — це окрема історія. Чудернацькі принти миттєво упускають сприйняття вартості образу. А тут ще й матеріал із кроєм підкачав.

Щільні тілесні колготки з блиском та ще й під туфлі "з пальчиком" додадуть наліт ринковості будь-якому образу. Як і 80% фантазійних колготок.

"Переварені" джинси, втім, як і 80% джинсів з декором виглядають дешево.

Лаконічне базове взуття виглядає дорожче, ніж моделі зі складним "дизайном".

Сумки з "дорогої" шкіри з великою кількістю декору виглядають дешевшими, ніж прості лаконічні моделі жорсткої форми.

Варто зазначити, що деякі модниці мають практику позбуватися непотрібних речей, що накопичилися за довгі роки. Як подарувати друге життя улюбленому одягові – дивіться у нашому матеріалі.