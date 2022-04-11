Укр

После Бучи и Бородянки: ЕС направляет в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Жозеп Боррель Новость обновлена 11 апреля 2022, 18:18
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель заявил о намерении расследовать зверства россиян в Украине

Главы Министерства иностранных дел Европейского Союза приняли решение по отправке в Украину миссии для сбора доказательств военных преступлений и предоставлении финансовой помощи для этой работы.

Указанную информацию в понедельник, 11 апреля, обнародовал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как сообщалось ранее, 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск, после этого миру показали следствия пребывания там российских войск и многочисленные тела убитых мирных граждан.

В россии же сразу после этого начали заявлять о том, что тела убитых это якобы "постановка" Украины.

Однако журналисты смогли найти весомые доказательства того, что убийства случились, когда там находились российские военные.

Теги:
#ЕС #Военные преступления #Армия РФ #Жозеп Боррель
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