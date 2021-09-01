Укр

Итоги дня 1 сентября: День знаний, встреча Зеленского и Байдена, повышение стипендий и провал сборной по футболу

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Главные события 1 сентября Новость обновлена 01 сентября 2021, 22:05
Главные события 1 сентября

Вечерний дайджест главных новостей 1 сентября.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В госпитализации нуждались 874 человека
В госпитализации нуждались 874 человека

В Украине уже несколько дней подряд продолжает расти заболеваемость COVID-19. Так, за минувшие сутки в стране зафиксировали еще 2075 случаев болезни. От осложнений скончались 44 пациента, выздоровели 925.

Ученые дали прогноз на осень, согласно которому заболеваемость продолжит расти.

День знаний

Не забудьте поздравить школьников и учителей с 1 сентября
Не забудьте поздравить школьников и учителей с 1 сентября

Сегодня в украинских школах прозвенел первый звонок нового учебного года. В этом году двери школ и университетов открылись для более 400 тыс. первоклассников и 130 тыс. первокурсников. Учебный год Украина начинает в полноценном очном формате, так как позволяет эпидемиологическая ситуация.

Повышение стипендий

Правительство повышает стипендии студентам
Правительство повышает стипендии студентам

Кабмин анонсировал повышение стипендий для учащихся учреждений профтехобразования, а также студентов учреждений профессионального передвысшего и высшего образования.

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

1 сентября в США проходит долгожданная встреча американского и украинского президентов — Джо Байдена и Владимира Зеленского. В ходе визита в США у Зеленского с топ-чиновниками запланировано восемь встреч, в рамках которых ожидается заключение трех оборонительных соглашения и ряд экономических договоренностей.

Провал сборной Украины в игре с Казахстаном

Сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
Сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины в четвертом туре отбора к ЧМ-2022 сыграла вничью 2:2 с командой Казахстана. Украинской команде было очень важно взять 3 очка, чтобы ехать на чемпионат мира.

Выездной матч проходил в Нур-Султане на "Астана-Арена". Украинская сборная вышла на игру с новым тренером — Александром Петраковым, который проводил дебютный матч.

Украинские паралимпийцы завоевали еще 8 медалей 

Василий Ковальчук
Василий Ковальчук

1 сентября, сборная Украины на Паралимпийских играх в Токио завоевала 8 медалей, включая две наивысшего качества.

По итогам восьмого соревновательного дня паралимпийская сборная Украины с 75 медалями (17 золотых, 35 серебряных, 23 бронзовых) занимает шестое место в зачете Игр.

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