Итоги дня 1 сентября: День знаний, встреча Зеленского и Байдена, повышение стипендий и провал сборной по футболу
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Вечерний дайджест главных новостей 1 сентября.
Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине уже несколько дней подряд продолжает расти заболеваемость COVID-19. Так, за минувшие сутки в стране зафиксировали еще 2075 случаев болезни. От осложнений скончались 44 пациента, выздоровели 925.
Ученые дали прогноз на осень, согласно которому заболеваемость продолжит расти.
День знаний
Сегодня в украинских школах прозвенел первый звонок нового учебного года. В этом году двери школ и университетов открылись для более 400 тыс. первоклассников и 130 тыс. первокурсников. Учебный год Украина начинает в полноценном очном формате, так как позволяет эпидемиологическая ситуация.
Повышение стипендий
Кабмин анонсировал повышение стипендий для учащихся учреждений профтехобразования, а также студентов учреждений профессионального передвысшего и высшего образования.
Встреча Зеленского и Байдена
1 сентября в США проходит долгожданная встреча американского и украинского президентов — Джо Байдена и Владимира Зеленского. В ходе визита в США у Зеленского с топ-чиновниками запланировано восемь встреч, в рамках которых ожидается заключение трех оборонительных соглашения и ряд экономических договоренностей.
Провал сборной Украины в игре с Казахстаном
Сборная Украины в четвертом туре отбора к ЧМ-2022 сыграла вничью 2:2 с командой Казахстана. Украинской команде было очень важно взять 3 очка, чтобы ехать на чемпионат мира.
Выездной матч проходил в Нур-Султане на "Астана-Арена". Украинская сборная вышла на игру с новым тренером — Александром Петраковым, который проводил дебютный матч.
Украинские паралимпийцы завоевали еще 8 медалей
1 сентября, сборная Украины на Паралимпийских играх в Токио завоевала 8 медалей, включая две наивысшего качества.
По итогам восьмого соревновательного дня паралимпийская сборная Украины с 75 медалями (17 золотых, 35 серебряных, 23 бронзовых) занимает шестое место в зачете Игр.
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