Підсумки дня 1 вересня: День знань, зустріч Зеленського і Байдена, підвищення стипендій і провал збірної по футболу

Вечірній дайджест головних новин 1 вересня.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Госпіталізації потребували 874 людини

В Україні вже кілька днів поспіль продовжує зростати захворюваність COVID-19. Так, за минулу добу в країні зафіксували ще 2075 випадків хвороби. Від ускладнень померли 44 пацієнта, одужали 925.

Вчені дали прогноз на осінь, згідно з яким захворюваність продовжить рости.

День знань

Не забудьте привітати школярів та вчителів з 1 вересня

Сьогодні в українських школах продзвенів перший дзвінок нового навчального року. Цього року двері шкіл та університетів відкрилися для більш як 400 тис. першокласників і 130 тис. першокурсників. Навчальний рік Україна починає в повноцінному очному форматі, так як дозволяє епідеміологічна ситуація.

Підвищення стипендій

Уряд підвищує стипендії студентам

Кабмін анонсував підвищення стипендій для учнів закладів профтехосвіти, а також студентів закладів професійної передвищої та вищої освіти.

Зустріч Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден

1 вересня в США проходить довгоочікувана зустріч американського і українського президентів — Джо Байдена і Володимира Зеленського. В ході візиту в США у Зеленського з топ-чиновниками заплановано вісім зустрічей, в рамках яких очікується заключення трьох оборонних угод та ряд економічних домовленостей.

Провал збірної України в грі з Казахстаном

Збірна України зіграла внічию з Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Збірна України в четвертому турі відбору до ЧС-2022 зіграла внічию 2:2 з командою Казахстану. Українській команді було дуже важливо взяти 3 очки, щоб їхати на чемпіонат світу.

Виїдзний матч проходив в Нур-Султана на "Астана-Арена". Українська збірна вийшла на гру з новим тренером — Олександром Петраковим, який проводив дебютний матч.

Українські паралімпійці завоювали ще 8 медалей

Василь Ковальчук

1 вересня, збірна України на Паралімпійських іграх в Токіо завоювала 8 медалей, включаючи дві найвищої якості.

За підсумками восьмого дня змагань паралімпійська збірна України з 75 медалями (17 золотих, 35 срібних, 23 бронзових) займає шосте місце в заліку Ігор.