Укр

Итоги дня 30 сентября: отзыв Разумкова, обещание Зеленского по тарифам и "обязаловка" по вакцинации

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Важные новости четверга, 30 сентября Новость обновлена 30 сентября 2021, 21:31
Важные новости четверга, 30 сентября

Вечерний дайджест главных событий 30 сентября.

Ситуация с коронавирусом в Украине

От коронавируса за сутки умерли 194 человек
От коронавируса за сутки умерли 194 человек

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 11 757 больных на коронавирус. За 29 сентября умерли 194 человек, выздоровели 3839, в госпитализации нуждались 2556 больных.

В тоже время в Украине продолжается кампании с вакцинации. В Минздрава подробно объяснили украинцам принципы действия вакцин, и чем Pfizer отличается от CoronaVac.

Список профессий для обязательной вакцинации

В Минздраве опубликовали список профессий для обязательной вакцинации.

Согласно с проектом приказа Минздрава о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, работодатели будут отстранять от работы непривитых работников.

Вакцинация в Украине
Вакцинация в Украине

Отзыв Разумкова

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С двумя соответствующими письмами об этом к Разумкову обратился председатель фракции Давид Арахамия.

Потери на Донбассе

В четверг в зоне ООС боевики снова обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Украинские военнослужащие на Донбассе
Украинские военнослужащие на Донбассе

Тарифы на тепло и горячую воду

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в этот отопительный сезон цены на тепло и горячую воду в Украине расти не будут, несмотря на "страшную цену" на газ в Европе.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Теги:
#Тарифы #Владимир Зеленский #Дмитрий Разумков
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