Итоги дня 30 сентября: отзыв Разумкова, обещание Зеленского по тарифам и "обязаловка" по вакцинации
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Вечерний дайджест главных событий 30 сентября.
Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 11 757 больных на коронавирус. За 29 сентября умерли 194 человек, выздоровели 3839, в госпитализации нуждались 2556 больных.
В тоже время в Украине продолжается кампании с вакцинации. В Минздрава подробно объяснили украинцам принципы действия вакцин, и чем Pfizer отличается от CoronaVac.
Список профессий для обязательной вакцинации
В Минздраве опубликовали список профессий для обязательной вакцинации.
Согласно с проектом приказа Минздрава о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, работодатели будут отстранять от работы непривитых работников.
Отзыв Разумкова
30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С двумя соответствующими письмами об этом к Разумкову обратился председатель фракции Давид Арахамия.
Потери на Донбассе
В четверг в зоне ООС боевики снова обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб украинский военнослужащий.
Тарифы на тепло и горячую воду
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в этот отопительный сезон цены на тепло и горячую воду в Украине расти не будут, несмотря на "страшную цену" на газ в Европе.
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