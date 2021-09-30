Підсумки дня 30 вересня: відкликання Разумкова, обіцянка Зеленського по тарифам і "обязаловка" по вакцинації
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Вечірній дайджест головних подій 30 вересня.
Ситуація із коронавірусом в Україні
В Україні за минулу добу зафіксували 11 757 хворих на коронавірус. За 29 вересня померли 194 особи, видужали 3839, госпіталізації потребували 2556 хворих.
У той же час в Україні триває кампанії з вакцинації. У МОЗ докладно пояснили українцям принципи дії вакцин, і чим Pfizer відрізняється від CoronaVac.
Список професій для обов’язкової вакцинації
У МОЗ опублікували список професій для обов’язкової вакцинації.
Згідно з проектом наказу МОЗ про перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації, роботодавці будуть відстороняти від роботи нещеплених працівників.
Відкликання Разумкова
30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила почати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З двома відповідними листами про це до Разумкова звернувся голова фракції Давид Арахамія.
Втрати на Донбасі
У четвер в зоні ООС бойовики знову обстріляли позиції ВСУ, в результаті чого загинув український військовослужбовець.
Тарифи на тепло і гарячу воду
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що в цей опалювальний сезон ціни на тепло і гарячу воду в Україні не зростатимуть, незважаючи на "страшну ціну" на газ в Європі.
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