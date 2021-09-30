Підсумки дня 30 вересня: відкликання Разумкова, обіцянка Зеленського по тарифам і "обязаловка" по вакцинації

Вечірній дайджест головних подій 30 вересня.

Ситуація із коронавірусом в Україні

Від коронавируса за добу померли 194 особи

В Україні за минулу добу зафіксували 11 757 хворих на коронавірус. За 29 вересня померли 194 особи, видужали 3839, госпіталізації потребували 2556 хворих.

У той же час в Україні триває кампанії з вакцинації. У МОЗ докладно пояснили українцям принципи дії вакцин, і чим Pfizer відрізняється від CoronaVac.

Список професій для обов’язкової вакцинації

У МОЗ опублікували список професій для обов’язкової вакцинації.

Згідно з проектом наказу МОЗ про перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації, роботодавці будуть відстороняти від роботи нещеплених працівників.

Вакцинація в Україні

Відкликання Разумкова

Дмитро Разумков

30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила почати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З двома відповідними листами про це до Разумкова звернувся голова фракції Давид Арахамія.

Втрати на Донбасі

У четвер в зоні ООС бойовики знову обстріляли позиції ВСУ, в результаті чого загинув український військовослужбовець.

Українські військовослужбовці на Донбасі

Тарифи на тепло і гарячу воду

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що в цей опалювальний сезон ціни на тепло і гарячу воду в Україні не зростатимуть, незважаючи на "страшну ціну" на газ в Європі.