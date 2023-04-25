Гадание на картах таро. Сбываются ли прогнозы топовых украинских тарологов?

Прогнозы в YouTube и TikTok появляются каждый день, но не всегда соответствуют реальности

Когда начнется весеннее украинское контрнаступление в новостях, вряд ли скажут, но это точно знает таролог Людмила Хомутовская. На целый шаг вперед – экстрасенс Макс Гордеев – он вообще говорил, когда война закончится. Правда, время от времени эти даты меняются: сначала несколько месяцев, потом два года, а потом раз — и будет мир максимум до ноября.

Ибо за год карты таро отошли от привычных вопросов "Расскажи мне мою судьбу". Сейчас в тренде "расклад на экспорт украинского зерна" и попытки угадать, когда умрет путин.

Вот так будет выглядеть ваш YouTube, если ввести в поиск слово "таро"

"Телеграф" сделал свое расписание из сохранившихся в архиве гугла прогнозов тарологов, чтобы узнать, сбываются ли они или нет.

Картам тоже было ничего не Yasno

Надеемся, вы не купили Ecoflow или Starlink после прогноза Макса Гордеева по поводу отключений света, вышедшего в свет 21 декабря. Тогда карты таро говорили, что "к лету стабильной ситуации со светом не будет". Но через 9 дней проблемы уменьшились, а сейчас стабилизационных отключений нет, кроме, конечно, прифронтовых регионов.

"Я вижу негативный аспект. Я вижу прилеты, которые еще, к сожалению, будут… Я вижу, что ситуация будет не очень положительной где-то до двух месяцев. Стабильности нет. И снова выпадает карта ожидания", — отметил таролог.

Таролог Рамир 9 ноября 2022 года предположил, что ситуация с отключениями света может затянуться, но назвал 3 варианта: на 2 недели или на 2 месяца или до первого снега. В то же время он угадал, что эвакуации Киева из-за отключения отопления не будет.

В победы постоянно движется дедлайн

На вопрос, когда наступит победа, постоянно возникают новые ответы. Пока что пророчества немного смещаются за дедлайном.

Будет ли победа весной? — спрашивает 22 ноября 2023 ведущий таролога Людмилу Хомутовскую на этом видео (43:42/46:06).

2023 ведущий таролога Людмилу Хомутовскую на этом видео (43:42/46:06). Я думаю, что будет. Сегодня это 99,9%, — говорит Хомутовская и уточняет, что это будет военная победа.

И вот уже 25 апреля, а это значит, что прошли почти два месяца весны, кажется, нужно будет немного подвинуть дедлайн предсказания. В январе Хомутовская говорила, что война закончится в апреле 2023 года. А вот подписывать некоторые договоры наша страна уже будет осенью.

Макс Гордеев 9 октября назвал вероятную дату, когда все украинцы смогут отпраздновать победу над российскими оккупантами. Его карты указывали на март 2023 года. Сейчас апрель, победы пока нет, но 4 дня назад у Гордеева на YouTube-канале Гордеева вышло новое видео. Здесь он загадочно отказался говорить слово "победа", объяснив это тем, что люди снова начнутся жаловаться, что он неправильно сделал прогноз.

Но он анонсировал, что в мае украинцев ждет "приятный сюрприз". Гордеев говорит, что этот сюрприз поможет тому, чтобы в этом году война закончилась.

Экстрасенс Роман Шептицкий

Экстрасенс Роман Шептицкий 10 февраля 2023 анонсировал, что в марте Украину ждет "аркан обнуления".

"Очень хотелось бы, чтобы это обновление и очищение было в плане еще большего тотального очищения Украины от всех широких оккупаций ", — сказал Шептицкий и добавил, что в течение месяца будут неожиданные ходы как со стороны украинских военных, так и со стороны оккупантов. Но преимущество все равно будет на стороне украинских Вооруженных Сил.

Обнулиться от окупантов пока, к сожалению не получилось.

Наступление на Киев

Каждый раз, когда появляется хоть какой-то инфоповод о "наступлении из Беларуси" на Киев, тарологи начинают показывать "четыре направления, откуда готовится нападение".

К примеру, 6 января таролог Людмила Хомутовская предупредила киевлян, что возможно даже наступление.

" Сейчас на повестке дня постоянно будет Киев . Возможно наступление на столицу, но кафиры ее все равно " не возьмут " . Однако нам легче этого не будет. Обстрелы будут продолжаться, но радует то, что ВСУ остановят оккупантов, если те будут пытаться пройти дальше. Сложная ситуация продлится около месяца", — говорит Хомутовская.

Чем ближе было к годовщине полномасштабного вторжения, тем сильнее было спекулирование на эмоциях.

К примеру, астролог Влад Росс 9 февраля 2023 предположил, что во время вероятного повторного масштабного наступления путин, вероятно, попытается окружить Киев, а также завладеть Ровенской АЭС.

"22-25 февраля сложится очень жесткий аспект Марса – планеты войны. Поэтому в годовщину нападения России на Украину орки, их 300-тысячное войско может снова начать наступать на нашу страну", – добавил Влад Росс.

Как астрологи и тарологи предусмотрели хлопок в Крыму

Незаконно построенный из городов с полуострова Крым в материковую россию был объектом шуток с самого начала вторжения. И вот, некоторым из тарологов все же удалось предположить, что его ждет хлопок.

Само событие произошло 8 октября, тогда там пылал пожар. Два автомобильных пролета моста оказались частично разрушены. Вот, какие предсказания сбылись:

В августе астролог Влад Росс спрогнозировал, что Крымский мост может быть уничтожен в течение 1-2 месяцев, что-то подобное он говорил и в июле.

"Неустойчивость моста показана в его натальной карте открытия ", — сказал Росс и с этим сложно не согласиться, потому что эта дата — после его оккупации.

Экстрасенс Макс Гордеев говорил, что видел во сне, что его взрывают. Также он летом предсказал, что его уничтожат:

Хомутовская также в августе анонсировала, что на мосту вот-вот закурят:

Здесь стоит отметить, что тарологи – это люди, у которых тоже есть интернет и доступ к новостям. В ходе таких эфиров с прогнозами они постоянно упоминают очевидные факты и прогнозы, которые уже высказывались в СМИ. В частности, Влад Росс продемонстрировал свои знания о том, какие именно виды вооружения партнеры поставили в Украину.

Деоккупация Херсона

Рунолог Денис Маклашевский в июле был уверен, что Херсон вернется под контроль Украины, но прогадал с датой, как и все остальные, кто читал новости:

"Я вижу до конца июля над Херсоном украинский флаг. Это говорит о том, что если я вижу над городом украинский флаг, значит, моста уже не будет", — сказал Маклашевский.

Таролог Макс Гордеев в июне 2022 года сказал, что "многие оккупированные города вернутся в Украину уже этим летом".

"Многие оккупированные города вернутся в Украину, и все будет хорошо. Произойдет это до августа 2022 года ", — сказал Гордеев.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Ранее "Телеграф" погрузился в мир производства таро, узнал, как работает этот рынок в Украине и за ее пределами.