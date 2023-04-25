Ворожіння на картах таро. Чи збуваються прогнози топових українських тарологів?

Прогнози в YouTube та TikTok з’являються щодня, але не завжди відповідають реальності

Коли почнеться весняний український контрнаступ у новинах навряд чи скажуть, але це точно знає таролог Людмила Хомутовська. На цілий крок уперед — екстрасенс Макс Гордєєв — він взагалі казав, коли війна закінчиться. Щоправда, час від часу ці дати змінюються: спочатку декілька місяців, потім два роки, а потім раз — і матимемо мир максимум до листопада.

Бо за рік карти таро відійшли від звичних питань "Розкажи мені мою долю". Зараз у тренді "розклад на експорт українського зерна" та спроби вгадати, коли помре путін.

Ось так виглядатиме ваш YouTube, якщо ввести у пошук слово "таро"

"Телеграф" зробив свій розклад зі збережених в архіві гуглу прогнозів тарологів, щоб дізнатися, чи збуваються вони, чи ні.

Картам теж було нічого не Yasno

Сподіваємось, ви не купили Ecoflow чи Starlink після прогнозу Макса Гордєєва щодо відключень світла, який вийшов у світ 21 грудня. Тоді карти таро казали, що "до літа стабільної ситуації зі світлом не буде". Та за 9 днів проблеми зменшилися, а зараз стабілізаційних відключень немає, крім, звісно прифронтових регіонів.

"Я бачу негативний аспект. Я бачу прильоти, які ще, на жаль, будуть…Я бачу, що ситуація буде не дуже позитивною десь до двох місяців. Стабільності немає. І знову випадає карта очікування", — зазначив таролог.

Таролог Рамір 9 листопада 2022 року припустив, що ситуація з відключеннями світла може затягнутися, але назвав 3 варіанти: на 2 тижні чи на 2 місяці, чи до першого снігу. Водночас він вгадав, що евакуації Києва через вимкнення опалення не буде.

У перемоги постійно сунеться дедлайн

На питання коли настане перемога, постійно виникають нові відповіді. Поки що пророцтва трошки зміщуються за дедлайном.

Чи буде перемога весною? — Питає 22 листопада 2023 року ведучий таролога Людмилу Хомутовську на цьому відео (43:42 / 46:06).

2023 року ведучий таролога Людмилу Хомутовську на цьому відео (43:42 / 46:06). Я думаю, що буде. На сьогодні це 99,9%, — каже Хомутовська та уточнює, що це буде воєнна перемога.

І ось уже 25-те квітня, а це означає, що минули майже два місяці весни, здається, треба буде трішки посунути дедлайн передбачення. У січні Хомутовська казала, що війна закінчиться у квітні 2023-го року. А от підписувати певні договори наша країна вже буде восени.

Макс Гордєєв 9 жовтня назвав імовірну дату, коли всі українці зможуть відсвяткувати перемогу над російськими окупантами. Його карти вказували на березень 2023 року. Зараз квітень, перемоги поки немає, але 4 дні тому у Гордєєва на YouTube-каналі Гордєєва вийшло нове відео. Тут він загадково відмовився казати слово "перемога", пояснивши це тим, що люди знову почнуться скаржитися, що він неправильно зробив прогноз.

Та він анонсував, що у травні українців чекає "приємний сюрприз". Гордєєв каже, що цей сюрприз посприяє тому, щоб цього року війна закінчилась.

Екстрасенс Роман Шептицький

Екстрасенс Роман Шептицький 10 лютого 2023 року анонсував, що у березні Україну чекає "аркан онулення".

"Дуже хотілося б, щоб це оновлення і очищення було в плані ще більшого тотального очищення України від усіх р*шистських окупацій", — сказав Шептицький і додав, що протягом місяця будуть несподівані ходи як з боку українських військових, так і з боку окупантів. Але перевага все одно буде на боці українських Збройних сил.

Обнулитися від окупантів поки, на жаль не вийшло.

Наступ на Київ

Щоразу, коли з’являється хоч якийсь інфопривід про "наступ з Білорусі" на Київ, тарологи починають показувати "чотири напрямки, звідки готується напад".

Наприклад, 6 січня таролог Людмила Хомутовська попередила киян, що можливий навіть наступ.

"Зараз на порядку денному постійно буде Київ. Можливий наступ на столицю, але окупанти її все одно "не візьмуть". Однак нам легше від цього не буде. Обстріли триватимуть, але тішить те, що ЗСУ зупинять окупантів, якщо ті намагатимуться пройти далі. Складна ситуація триватиме близько місяця", — каже Хомутовська.

Що ближче було до річниці повномасштабного вторгнення, то сильнішим було спекулювання на емоціях.

Приміром, астролог Влад Росс 9 лютого 2023 року припустив, що під час ймовірного повторного масштабного наступу путін, ймовірно, спробує оточити Київ, а також заволодіти Рівненською АЕС:

"22-25 лютого складеться дуже жорсткий аспект Марса – планети війни. Тому в річницю нападу росії на Україну орки, їхнє 300-тисячне військо може знову почати наступати на нашу країну", – додав Влад Росс.

Як астрологи та тарологи передбачили бавовну у Криму

Незаконно збудований з міст із півострова Крим до материкової росії був об’єктом жартів з самого початку вторгнення. І ось, деяким із тарологів все ж вдалося передбачити, що його чекає бавовна.

Сама подія сталася 8 жовтня, тоді там палала пожежа. Два автомобільні прольоти моста виявилися частково зруйновані. Ось, які передбачення справдилися:

У серпні астролог Влад Росс спрогнозував, що Кримський міст може бути знищений протягом 1-2 місяців, щось подібне він казав і у липні:

"Нестійкість мосту показана в його натальній карті відкриття", — сказав Росс і з цим складно не погодитися, бо ця дата — після його окупації.

Екстрасенс Макс Гордєєв казав, що бачив уві сні, що його підривають. Також він влітку передбачив, що його знищать:

Хомутовська також у серпні анонсувала, що на мосту "ось-ось закурять:

Тут варто зазначити, що тарологи — це люди, у яких теж є інтернет і доступ до новин. Під час таких ефірів з прогнозами вони постійно згадують очевидні факти та прогнози, які вже висловлювалися у медіа. Зокрема, Влад Росс продемонстрував свої знання того, які саме види озброєння партнери поставили в Україну

Деокупація Херсону

Рунолог Денис Маклашевський у липні був упевнений, що Херсон повернеться під контроль України, але прогадав з датою, як і всі інші, хто читав новини:

"Я бачу до кінця липня над Херсоном український прапор. Це говорить про те, що якщо я бачу над містом український прапор, значить моста вже не буде", — сказав Маклашевський.

Таролог Макс Гордєєв у червні 2022 року сказав, що "багато окупованих міст повернуться в Україну вже цього літа".

"Багато окупованих міст повернуться в Україну, і все буде добре. Відбудеться це до серпня 2022 року", — сказав Гордєєв.

Зазначимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%.

Раінше "Телеграф" занурився у світ виробництва таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами.