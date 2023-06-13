Иначе будет тормозить и "глючить": какой объем свободной памяти нужно оставлять на телефоне

Нужные файлы можно копировать на компьютер либо жесткий диск и удалять с телефона

Некоторые приложения могут замедлять работу телефона, а также он может "капризничать" из-за того, что встроенная память в нем перегружена.

Какое количество свободной памяти должно быть на смартфоне, чтобы он работал эффективно, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Перегруженная встроенная память приводит к замедлению работы телефона и ограничивает возможность обновления приложений. Оптимально оставлять 20% свободного места в памяти устройства.

Эльдар Муртазин поясняет, что это нужно взять за правило для корректной работы гаджета. Место на смартфоне нужно освобождать регулярно — нужные файлы можно копировать на компьютер либо жесткий диск, после чего удалять с телефона. Такую процедуру нужно проводить минимум раз в год, но лучше — каждые полгода.

Минимальный объем свободной памяти, необходимый для нормальной работы телефона, составляет 5-7 гигабайт. Покупая смартфон, Муртазин советует выбирать устройства с достаточным объемом встроенной памяти в зависимости от своих потребностей.

Телефон обычно служит несколько лет и за это время на нем накапливается большой объем информации — фотографии, видео и другое. Кроме того, память требуется для установки новых версий операционной системы.

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