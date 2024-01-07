Найти героя в своей собаке: как украинцы могут присоединиться к поисково-спасательной службе

Волонтерить в ПСС может любой желающий

Мы живем вместе с ними, кормим их, гладим, играем с ними, проводим свое свободное время, но не задумываемся, что они тоже могут спасать жизни. Речь идет о ваших домашних любимцах — собаках, которые после должной подготовки могут присоединиться к поисково-спасательной службе (ПСС).

Именно этих собак вы могли видеть в новостных лентах после ракетных ударов и дроновых атак российских оккупантов . Они в специальных "тапочках" и шлеях ждут своей очереди помочь спасателям в поиске людей, оказавшихся под завалами или заблокированных под руинами.

Но все ли собаки могут заниматься поиском людей? Как проверить, что ваш пес вообще сможет этим заниматься? Где и как проходят пробные тренировки по ПСС? И как дальше можно будет приобщиться к поисково-спасательным работам?

Редакция "Телеграфа" совместно с Royal Canin рассказывает больше о поисково-спасательной службе и ее особенностях, пробных тренировках и волонтерстве дальше в материале.

Подходит ли ваша собака для поисково-спасательных работ?

Ответить на этот вопрос очень просто, ведь для ПСС может подойти практически любая собака. Начинать обучение может даже щенок. Однако ниже приведен желаемый перечень навыков для собаки, которыми она должна обладать, чтобы принять участие в пробных тренировках:

Социализация — собака должна уметь нормально взаимодействовать с другими собаками, людьми, не пугаться окружающих, громких звуков и т. д. Базовое послушание — то есть собака должна знать команды "сидеть", "ко мне", "на месте" и т. д. Это поможет правильно выстроить взаимодействие с ней на локации. Собака должна быть активной и выносливой, заинтересованной в командной работе со своим владельцем. Преимуществом станет посещение занятий с кинологом, а также участие в любых видах соревнований с собакой.

В целом предпочтение не отдается собакам конкретных пород, однако оптимальными для ПСС являются породы среднего размера (либо меньше или больше, то есть не очень маленькие или очень большие породы) или метисы такого же размера. Им будет удобно бегать как по открытой местности, так и работать на завале.

Однако следует помнить, что поисково-спасательная работа – это прежде всего работа в команде. Соответственно, определенные навыки должен иметь и владелец собаки (в ПСС их называют проводником или хендлером):

Уметь правильно взаимодействовать со своей собакой — то есть правильно ее мотивировать, объяснить, что от нее требуется, правильно все показать, чтобы у нее начали вырабатываться новые навыки. Быть открытым к новому, терпеливым и готовым учиться. В ходе обучения проводник изучает особенности поисков, чтобы понимать их общие принципы: как они проходят, кто какую роль играет, кто за что отвечает и т. д., а также учится оказывать первую помощь как своей собаке, так и другому человеку. Проводник также должен хорошо ориентироваться на местности. Уделять много времени — прежде чем начать заниматься ПСС, стоит задать себе вопросы: "Сколько времени вы готовы выделять для занятий?" и "Готовы ли вы в любое время присоединиться к поискам?" Ведь спрогнозировать, что поиски будут проходить условно с 9 до 18, никто не может, поэтому нужно быть готовым к выездам даже ночью. Волонтеры-спасатели не обязательно должны участвовать во всех-всех поисках, однако такая готовность очень ценится. Быть готовым к физическим нагрузкам, ведь бегать придется вместе с собакой.

Как проходят пробные тренировки

Летом 2023 года Royal Canin совместно с ГСЧС и Нацгвардией провели три тренинга по ПСС для украинцев в трех городах: Киеве, Ровно и Дрогобыче. Всего в тренировках приняли участие 49 пар (собака и проводник).

Занятия были построены по довольно простой схеме подобных тренингов, которая позволила как можно шире раскрыть сущность ПСС для участников (не перегрузив их лишней теорией) и дать каждому индивидуально позаниматься с кинологом.

Тренинг проходит по следующему плану:

Теоретическая часть. Продолжительность — 1—1,5 часа.

Спасатели проводят мини-лекцию для участников об общих особенностях ПСС. А именно: что это в целом? что требуется от собаки и от проводника? как проходит аттестация будущего спасателя? как проходят выезды? что нужно иметь с собой для проводника и собаки? с какими сложностями могут столкнуться проводники и т. д.

Участники также имеют возможность задать свои вопросы спасателю, уточнить все, что их интересует/волнует.

Мастер-класс от спасателей — около 30—40 минут.

В зависимости от локации проведения мероприятия мастер-классы могут отличаться, однако обязательно начинаются с демонстрации специального курса дрессировки. Это уже более продвинутый уровень навыков собаки, когда, кроме базовых команд, она может выполнять более сложные. Например, моментальная остановка и ожидание хендлера (это часто требуется, если поиск происходит в опасной местности и владелец может заметить, что собаке что-то угрожает и попросить сразу остановиться и вынести собаку из опасного места). А также хорошо выполнять упражнения с разным инвентарем, например, апортовку.

Собаки выполняют упражнения с разным инвентарем

После чего, в зависимости от локации, проходят следующие виды мастер-классов:

1) Поиск на импровизированном техногенном завале – это имитация завала, на котором расположены определенные бетонно-металлические конструкции.

Для этого обычно привлекается участник-волонтер, играющий роль статиста-потерпевшего. Он прячется в завале в специально отведенном безопасном месте, которое снаружи не просматривается. Обязательно в ходе поисков участники и спасатели должны соблюдать все правила безопасности, быть в спасательных касках для защиты от травм.

После этого спасатель выпускает собаку на территорию, дает команду поиска и показывает ей направление движения, где ей нужно начать искать человека. Да, прорабатывается вся территория импровизированного завала по секторам. После того, как собака нашла человека, она отмечает его местонахождение лаем, то есть долго, громко и настойчиво лает на статиста, ожидая хендлера. Когда хендлер подходит к статисту, поиск заканчивается и статист обязательно должен мотивировать собаку.

Обычно это происходит с помощью ее любимой игрушки или же еды. Однако предпочтение отдается мотивированию именно игрушкой, поскольку в случае поиска в реальных условиях собака может отвлекаться на еду.

Собаку учат искать человека и отмечать его местонахождение лаем

Когда поиск заканчивается, собаку обязательно нужно мотивировать, например, игрушкой

2) Поиск в природной среде — имитация поиска человека, потерявшегося в горах/лесу и т. д.

Механика примерно такая же, как и в случае с имитированным завалом. Человек прячется в лесу таким образом, чтобы визуально его нельзя было заметить. Собаке дается какая-нибудь вещь статиста, которая поможет ей уловить запаховый след. После чего происходит поиск с последующим отмечанием "потерпевшего" с помощью длительного лая и дальнейшей мотивировки собаки с помощью игрушки.

Определенные навыки должен иметь и владелец собаки

3) Поиск на открытой местности с помощью так называемых укрытий.

В случае, если импровизированный техногенный завал или большая площадь естественной природной среды для тренировки недоступны, возможным вариантом является размещение нескольких укрытий на открытой местности. Статист скрывается за одним из укрытий, после чего собака его ищет по привычному сценарию.

Оптимальными для ПСС являются породы среднего размера

Практическая часть. Около 2—3 часов.

Самая ожидаемая часть всех тренингов – это непосредственное взаимодействие проводника и собаки с кинологом. Так, каждый участник получает свое время для индивидуальной тренировки. На ней отрабатываются команды по специальному курсу дрессировки — для многих это первая попытка их отработки, однако кинолог показывает и рассказывает, как правильно объяснить новую команду собаке, как правильно показать. И основное – как правильно ее мотивировать.

На практических занятиях кинолог показывает, как правильно объяснить новую команду собаке

После чего происходит так называемое разлаивание собаки, когда ее учат лаять по команде и с определенной целью. Для этого используются разные методы, какие-то собаки умеют это и без тренировки, а каким-то нужно немного помочь и подтолкнуть их.

Каждый участник получает время для индивидуальной тренировки

Уже после этого собака готова попытаться искать человека. Все происходит так же: статист прячется, а собака отправляется на поиски. Однако есть определенные отличия, и поиск происходит в несколько этапов. Сначала человек прячется довольно условно: приседает, но визуально он заметен. Задача собаки – найти статиста и правильно полаять на найденного.

Второй этап – это поиск человека, которого все еще можно увидеть, однако он уже немного лучше спрятался. Так, статист с каждым разом все лучше прячется, пока не спрячется таким образом, что визуально его найти невозможно.

Задача собаки – найти статиста и правильно на него полаять

Что делать дальше

Если пробная тренировка прошла успешно, вы видите, что ваша собака заинтересована в поисках, у нее неплохо получается (конечно, не все будет удаваться с первого раза, но потенциал есть) и вам тоже интересно, — вы можете принять участие в обучении ПСС. Его проводит как ГСЧС (детали по обучению следует уточнять непосредственно в ГСЧС в вашем городе/области), так и волонтерские организации, типа SarCan, "Антарес" и др.

Сначала вы можете принять участие в поисках и без собаки, ведь люди, которые помогают, тоже нужны. Так вы сможете познакомиться с поисками на практике, посмотреть, как они происходят, сколько это действительно продолжается. И тогда принять для себя решение, интересно ли вам заниматься ПСС.